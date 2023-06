FC Schalke 04: Anders als bei Grammozis – DAS macht den S04-Fans Hoffnung in der 2. Liga

Lange Zeit war es überhaupt kein Thema beim FC Schalke 04, doch nun musste der Traditionsverein bereits zum zweiten Mal den Gang in die zweite Liga antreten. Während S04 in der Saison 2020/21 sang- und klanglos abstieg, verpassten Simon Terodde und Co. in 2022/23 den Klassenerhalt nur knapp.

Wie auch schon vor zwei Jahren hielt der FC Schalke 04 an seinem Abstiegstrainer fest und ging mit ihm in die neue Saison in der 2. Liga. Damals hieß der Coach Dimitrios Grammozis. Aber anders als bei ihm haben die Fans nun mit Thomas Reis deutlich mehr Hoffnung auf die Zweitliga-Spielzeit.

FC Schalke 04: Fans mit mehr Hoffnung als bei Grammozis

Die Entscheidung, dass der FC Schalke 04 auch nach einem Abstieg mit Thomas Reis als Cheftrainer weitermacht, fiel bereits vor mehreren Monaten. Der 49-Jährige konnte, als er im Oktober 2022 Nachfolger vom entlassenen Frank Kramer wurde, einem Tabellenletzten wieder mehr Hoffnung geben. Zwar reichte es am Ende nicht zum Klassenerhalt, doch die Fans erkannten die Leistungssteigerung der Mannschaft unter Reis an.

Anders noch als vor zwei Jahren unter Ex-S04-Coach Dimitrios Grammozis, bei dem noch sehr viel Skepsis vorherrschte. Die Kritik bei der Anhängerschaft war schon vor Saisonbeginn groß, da Grammozis in der Abstiegssaison überhaupt nicht zu überzeugen wusste. Dementsprechend lief es auch in der 2. Liga. Leistungsschwankungen, peinliche Patzer und nach dem Sturz auf Platz sechs folgte die Entlassung von Grammozis. S04-Legende Mike Büskens übernahm und führte den Klub wieder in die Bundesliga.

Zurück zu Reis: Der Trainer hat bewiesen, dass er eine für tot geglaubte Mannschaft erreichen und ihr wieder Leben einhauchen kann. Das wissen die Fans sehr zu schätzen, weshalb die Hoffnung unter ihm deutlich größer ist als noch unter Grammozis.

Viele Leistungsträger weg

Allerdings muss man auch erwähnen, dass sowohl Reis als auch Grammozis in der 2. Liga eine rundum erneuerte Mannschaft haben. Vor zwei Spielzeiten schon mussten zahlreiche Leistungsträger den FC Schalke 04 verlassen, weil entweder die Verträge nicht gültig waren oder sie einfach zu hohe Gehälter hatten.

In diesem Jahr sind es viele Leihgaben gewesen, mit denen man für einen Klassenerhalt in der Bundesliga gerechnet hatte. Tom Krauß, Moritz Jenz und Alex Kral sind drei Leistungsträger, die den Verein verlassen mussten. Mit Marius Bülter, Rodrigo Zalazar und Sepp van den Berg könnten drei weitere Top-Spieler folgen, die den Gelsenkirchenern und Thomas Reis dann nicht mehr zur Verfügung stehen werden.

Doch viele S04-Anhänger sind sich sicher: Die 2. Liga wird schwierig, aber mit Reis an der Seitenlinie wird der direkte Wiederaufstieg machbar sein. Der Cheftrainer wird jetzt erneut beweisen müssen, dass er der Richtige für Königsblau ist.