Schalke 04: Spieler laufen auf die Nordkurve zu – dann eskaliert es komplett

SO müsstest du eigentlich aus der 2. Bundesliga absteigen: Der FC Schalke 04 zeigt eine erneut katastrophale Vorstellung und verliert verdient mit 0:2 gegen den SC Paderborn.

Schon während des Spiels zeigten sich die Fans des FC Schalke 04 verärgert darüber, wie desolat die Mannschaft gegen Paderborn agierte. Als das Team nach dem Schlusspfiff auf die Nordkurve zulief, wurde es richtig laut.

FC Schalke 04: Katastrophale Leistung gegen Paderborn

Ein Punkt hätte Schalke 04 gereicht, dann wäre der Klassenerhalt perfekt. Doch so wie die Königsblauen gegen Paderborn gespielt haben, wäre selbst der Zähler nicht verdient gewesen. Für eine harmlose und unterirdische Leistung gab es nach dem Schlusspfiff zurecht laute Pfiffe in der wieder einmal ausverkauften Veltins-Arena.

Als das Team einen Kreis bildete und eine letzte Absprache abhielt, rastete Ron Schallenberg so richtig aus, wie im TV zu sehen war. Danach ging es in Richtung Nordkurve. Dort gab es sonst auch nach Niederlagen Aufmunterung, Anfeuerungsrufe und Applaus. Dieses Mal nicht.

Laute Pfiffe und wütende Rufe in Richtung Mannschaft. Die Ultras schickten die S04-Versager weg. Keiner sollte auch nur vor die Nordkurve kommen, lautete das Motto der Anhänger.

Stimmung am Tiefpunkt

Dabei fing es noch so emotional an. Die Ultras des FC Schalke 04 durften erstmals nach 2,5 Jahren wieder eine Choreographie durchführen. Die Choreo sorgte für Gänsehaut, für die es mehrere Minuten Applaus gab (hier mehr dazu). Auch die Anfeuerungsrufe während des Spiels halfen nicht. Der S04 war gegen Paderborn einfach chancenlos.

Und so muss zwei Spieltage vor dem Ende weiter gezittert werden. Währenddessen sorgte Preußen Münster für einen Knall im Abstiegskampf. Gegen Aufstiegsaspirant Magdeburg gab es eine 5:0-Machtdemonstration. Sechs Punkte Vorsprung hat Schalke damit nur noch auf den Relegationsplatz. Gewinnt Ulm in Hannover, ist auch der Abstand auf einen direkten Abstiegsplatz so groß.

Für eine Wiedergutmachung gibt es dann nächste Woche die Möglichkeit. Bei Fortuna Düsseldorf würde wieder ein Punkt reichen. Doch in dieser Verfassung glaubt wohl kaum jemand an ein Unentschieden.