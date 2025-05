Burkhard will den 1. FC Köln live im Stadion sehen – es wird das letzte Mal sein

Für ihn ist noch mal ein Traum in Erfüllung gegangen! Bereits seit 2014 gibt es den Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in Deutschland, der Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen besonderen Wunsch erfüllt. So auch dem 1. FC Köln-Fan Burkhard.

Seit vielen Jahren feuert der Kölner seine Mannschaft leidenschaftlich an. Nun erlebt er es auch vor Ort – und das womöglich zum letzten Mal. Denn Burkhard ist an Krebs erkrankt und der Wünschewagen erfüllt ihm seinen letzten Wunsch.

Köln-Fan bekommt letzten Wunsch erfüllt

Auf Facebook erzählt der Wünschewagen von dieser herzzerreißenden Geschichte. „Am Sonntagmorgen machen wir, Petra, Peter und Manuel, uns von Münster auf den Weg zu unserem an einem Tumor erkrankten Fahrgast Burkhard und seiner Frau Simone. Das Ehepaar ist seit vielen Jahren Fan des 1. FC Köln“, beginnt die Story. Und Burkhards Tag soll noch mit einem richtigen Highlight auftrumpfen.

Denn das Wünschewagen-Team und das Ehepaar waren zu einem Spiel des 1. FC Köln eingeladen. Gleich zu Beginn erwartete sie auch eine große Überraschung. „Auf dem Weg zum Eingang steht der echte Hennes in seinem Transportanhänger – was für eine Überraschung! Burkhard darf Hennes füttern und ist sich ganz sicher, dass dies heute viel Glück bringen wird“, schreibt das Team weiter im Netz. Doch das war noch lange nicht alles.

Burkhard erlebt einen Traum-Tag

Vor Ort sitzen Burkhard, seine Frau und sein Sohn samt Ehefrau im Business-Bereich des Stadions. Mit direktem Blick auf den Platz kann die ganze Familie das Spiel verfolgen. Ihre Anwesenheit und das Streicheln von Maskottchen Hennes haben wirklich Glück gebracht – „Der 1. FC gewinnt das Spiel gegen den 1. FC Nürnberg mit 3:1.“

Im Netz teilt das Team des Wünschewagens noch ein paar Bilder von dem Tag. Darauf ist vor allem Burkhard die Glückseligkeit im Gesicht abzulesen. Als Erinnerung an diesen Tag hat er noch ein vom ganzen Team unterschriebenes Trikot geschenkt bekommen. „Der Tag war für Burkhard anstrengend, aber auch sehr schön. Er verabschiedet sich von uns mit einem glücklichen Lächeln…“, heißt es abschließend in dem Beitrag.