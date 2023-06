Der FC Schalke 04 plant die ersten Transfers des Sommers. Dabei haben die Verantwortlichen offenbar auch einen Youngster vom FC Bayern im Visier. Um das Talent nach Gelsenkirchen zu locken, bedarf es an Überzeugungskraft. Neben dem S04 sind einige Top-Klubs im Rennen um das Bayern-Juwel. Nun kommt ein weiterer Spitzenverein hinzu.

Macht der FC Schalke 04 das Rennen um Eyüp Aydin? Vor wenigen Tagen wurde erstmals über das Interesse der S04-Bosse am Bayern-Youngster berichtet. Jetzt bekommt der S04 große Konkurrenz. Neben einigen Bundesligaklubs steigt auch Ajax Amsterdam in den Transferpoker ein.

FC Schalke 04: Ajax mit großem Interesse an Aydin

Bisher ist es noch ruhig auf dem Transfermarkt. Der FC Schalke 04 verabschiedete kürzlich acht Spieler, die den Verein verlassen. Dazu konnte man drei Verträge (Matriciani, Kaminski und Terodde) verlängern. Auf der Zugangsseite passierte bisher aber noch nicht viel.

Viele Gerüchte gibt es auch noch nicht. Eines dreht sich jedoch um Eyüp Aydin. Der 18-Jährige soll auf der Liste der Pottklub-Bosse stehen. Aydin spielt derzeit für Bayerns Zweitvertretung und kommt in 24 Regionalliga-Partien auf sieben Torbeteiligungen. Für einen defensiven Mittelfeldspieler eine starke Statistik.

Dementsprechend groß ist der Kreis der Interessenten. Neben Königsblau sollen auch Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach am Youngster interessiert sein. Nun gesellt sich auch Ajax Amsterdam dazu. Laut Transferexperte Florian Plettenberg hat der niederländische Rekordmeister bereits Gespräche mit dem FC Bayern und der Spielerseite geführt. Wirklich konkret wurde es demnach aber noch nicht.

Steht weit oben auf der Wunschliste des FC Schalke 04: Eyüp Aydin von Bayern II. Foto: IMAGO/Ulrich Wagner

Zieht S04 den Kürzeren?

Mit dem Interesse von Ajax sinkt die Chance für S04, Aydin zu verpflichten. Zwar plant der niederländische Top-Klub, das Bayern-Juwel zunächst in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen zu lassen. Er soll langsam an die erste Mannschaft herangeführt werden. Dennoch könnte Aydin die Perspektive bei einem Champions League-Klub statt in der zweiten Liga zu spielen, überzeugen.

Das dürfte wohl der größte Faktor im Transferpoker werden. Die Ablösesumme soll bei etwa einer Million Euro liegen. Die könnte Blau-Weiß wohl noch stemmen. Ihn vom Projekt des S04 zu überzeugen, dürfte da wohl schwieriger werden.