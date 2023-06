FC Schalke 04: ZDF-Experte Sven Voss nach S04-Abstieg sicher – “Fehlt definitiv”

Die Bundesliga-Saison ist zu Ende, mehrere Spieler wurden schon verabschiedet und der FC Schalke 04 richtet den Blick bereits auf die kommende Spielzeit in Liga zwei. Der erneute Abstieg gerade einmal knapp zwei Wochen her. Fußball-Deutschland wird erneut einen der größten Traditionsklubs nicht im Oberhaus spielen sehen.

Aber nicht nur die Fans des FC Schalke 04 sind traurig darüber. Auch Anhänger oder Sympathisanten anderer Bundesliga-Mannschaften sind sich sicher: Der S04 wird fehlen. Das findet auch ZDF-Moderator Sven Voss im Interview mit DER WESTEN.

FC Schalke 04: ZDF-Experte Sven Voss traurig über S04-Abstieg

Am Ende fehlten dem FC Schalke 04 nur drei Punkte zum sicheren Klassenerhalt, zwei Zähler waren es auf den Relegationsplatz. Dabei hätten die Königsblauen es sich nach einer starken Rückrunde sicher verdient. Dort belegte der S04 den achten Platz, spielte immer wieder aufopferungsvollen Fußball und holte oft in den letzten Minuten wichtige Punkte im Abstiegskampf. Am Ende hat es allerdings nicht mehr gereicht.

Somit wird der Klub mit den drittmeistern Mitgliedern in Deutschland, mit Millionen Fans auf der ganzen Welt und einem Stadion mit mehr als 61.000 Plätzen nur in der zweiten Liga spielen. Aber auch Anhänger anderer Mannschaften sind traurig, dass ein weiterer Traditionsverein nicht mehr in der Bundesliga spielt.

ZDF-Experte Sven Voss, der bekennender Werder-Bremen-Sympathisant ist, ist im Gespräch mit DER WESTEN traurig über den S04-Abstieg. „Beide Mannschaften (Schalke und Bremen, Anm. d. Red.) sind in der vergangenen Saison zusammen aufgestiegen, jetzt ist Werder in der Liga dringeblieben und Schalke wieder abgestiegen. Aus ‚Sportstudio‘-Sicht ist das super schade, denn bei Schalke ist immer etwas los – ein großartiger Club. In unserer Berichterstattung über die erste Liga fehlt jetzt Königsblau definitiv in der nächsten Saison“, so der Moderator.

„Sie werden sicher wiederkommen“

Als der FC Schalke 04 2021 abgestiegen war, folgte der direkte Wiederaufstieg. Voss ist sich sicher, dass die Gelsenkirchener wieder aufsteigen werden. Allerdings weiß auch er, dass es keine einfache Aufgabe wird.

„Sie werden sicher wiederkommen. Ich bin gespannt, ob es direkt im ersten Anlauf geht – die zweite Liga wird in der kommenden Saison bärenstark sein“, sagt der ZDF-Experte. Schließlich sind auch in der nächsten Spielzeit unter anderem Mannschaften wie der HSV, FC St. Pauli oder Absteiger Hertha BSC, die einen Aufstieg anpeilen werden.

Mehr Nachrichten:

Auch zum Erzrivalen Borussia Dortmund äußerte sich Voss deutlich. Während S04-Fans hier Schadenfreude empfinden, zeigt der ZDF-Moderator Mitleid mit den BVB-Anhängern.