FC Schalke 04 verabschiedet Spieler: Bei IHM haben die Fans plötzlich wieder Hoffnung

Anlässlich des Saisonendes hat der FC Schalke 04 gleich acht Spieler verabschiedet. Darunter einige Leihspieler, die in der vergangenen Saison für Blau-Weiß aufliefen. Während Akteure wie Moritz Jenz, Tom Krauß und Alex Kral offiziell verabschiedet wurden, sucht man nach einem Spieler vergeblich.

Sepp van den Berg wurde (noch) nicht verabschiedet. Das deutet darauf hin, dass man sich Gedanken über eine weitere Leihe macht. Während der Niederländer sich in einem Instagram-Post eigentlich schon verabschiedete, betonte Thomas Reis, dass der FC Schalke 04 den Innenverteidiger gerne noch ein weiteres Jahr halten möchte.

FC Schalke 04: Indiz auf van den Berg-Verbleib

Es ist ein gängiger Prozess, der dennoch für Aufsehen sorgte: Am Mittwochmittag (7. Juni) verabschiedete der S04 acht Spieler der abgelaufenen Saison. Darunter sind Torhüter Alexander Schwolow, der zunächst zur Hertha zurückkehrt, Jere Uronen, der nach Frankreich zurückkehrt, Eder Balanta, der kaum zum Zuge kam und Michael Frey, der zurück zum belgischer Meister Royal Antwerpen geht.

Darüber hinaus sind auch Alex Kral, Tom Krauß, Maya Yoshida und Moritz Jenz verabschiedet worden. Während Kral mit Union Berlin schon einen neuen Verein gefunden hat, ist die Zukunft der letzten drei Akteure noch unklar. „Es ist immer schade, wenn Spieler den Verein verlassen. Wir arbeiten intensiv daran, durch unsere Transfers die entstandenen Lücken zu schließen und eine Mannschaft, die für die Aufgaben in der kommenden Saison gewappnet ist, zusammenzustellen“, erklärte Sportdirektor Andre Hechelmann.

Nicht dabei sind Liverpool-Leihgabe Sepp van den Berg und Flügelstürmer Tim Skarke. Beide würde S04 gerne halten, jedoch werden die Verhandlungen mit beiden Vereinen recht schwer. Dass diese beiden noch nicht verabschiedet wurden, ist jedoch erstaunlich. Zuletzt sah es nicht danach aus, als könnte Königsblau die beiden auch in Liga zwei verpflichten.

Neue Hoffnung für S04-Fans

Der Fakt, dass die Zukunft von van den Berg und Skarke wohl noch nicht geklärt ist, gibt den S04-Anhängern nun Hoffnung. Nicht nur die Verantwortlichen, sondern auch die Fans würden beide gerne halten. Durch den Instagrampost von van den Berg, in dem er sich für das Jahr bedankte und von den Fans verabschiedete, dachte man, dass ein Verbleib ausgeschlossen ist. So scheint zumindest die Möglichkeit, ein weiteres Jahr in Blau-Weiß zu bestreiten, zu bestehen.

Es bleibt also spannend, wie es mit van den Berg und Skarke weitergeht. Bei van den Berg wäre wohl nur eine weitere Leihe Möglichkeit, bei Skarke könnte entweder die Kaufoption, die bei etwa drei Millionen liegen soll, gezogen werden oder eine neue Leihe mit Kaufoption/Kaufpflicht ausgehandelt werden.