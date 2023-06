FC Schalke 04: Nach Arminia-Abstieg – bedient sich S04 jetzt bei den Bielefeldern?

Der FC Schalke 04 kennt das Gefühl bestens. Etwas mehr als eine Woche nach dem Abstieg der Königsblauen aus der Bundesliga hat es nun Arminia Bielefeld getroffen. Wo S04 vor mehr als zwei Jahren auf der Alm abgestiegen ist, ereilte es nun am Dienstagabend (6. Juli) die Ostwestfalen – und das zum zweiten Mal hintereinander. Denn der Traditionsverein muss nun sogar den Gang in die 3. Liga antreten.

Auf die beiden Relegationsspiele gegen den SV Wehen Wiesbaden wird auch sicherlich der FC Schalke 04 ganz genau hingeschaut haben. Schließlich gibt es bei der Arminia den einen oder anderen Spieler, den sich Königsblau jetzt schnappen könnte.

Bedient sich der FC Schalke 04 bei Bielefeld?

Beim FC Schalke 04 ist der Abstieg in die 2. Liga mittlerweile verdaut, der Fokus richtet sich nun voll und ganz auf die Sommerpause. In den kommenden Wochen passiert nicht nur mit dem Trainingsauftakt samt Trainingslager und Testspiele viel, sondern auch auf dem Transfermarkt. Die Gelsenkirchener werden sich verstärken müssen, nachdem zahlreiche Leistungsträger den Klub verlassen werden.

Auch interessant: FC Schalke 04: Albtraum wiederholt sich – Ex-S04-Star erlebt nächsten Horror-Abstieg

Da lohnt es sich, auch einen Blick auf die Zweitliga-Absteiger zu werfen. Einer davon ist Arminia Bielefeld. In der Relegation mussten sich die Ostwestfalen dem Drittligisten SV Wehen Wiesbaden geschlagen geben (0:4 und 1:2). Damit wird die Arminia nach den Bundesliga-Abstieg in der vergangenen Saison direkt in die 3. Liga runter gereicht.

Im Kader der Bielefelder sind einige Akteure, die vor allem für S04, der den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga plant, interessant sein könnten. Vielleicht wäre Masaya Okugawa eine Verstärkung dafür. Der beidfüßige Japaner hatte trotz einer teilweise sehr schwachen Arminia-Saison immer wieder gute Leistungen gezeigt und könnte bei den Knappen eine Baustelle beheben.

S04 auf der Suche nach Verstärkung

So ist Okugawa als offensiver Mittelfeldspieler auch auf den Außenbahnen einsetzbar. Sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite spielte er für Bielefeld in der 1. und 2. Liga. In den 80 Pflichtspielen kommt der 27-Jährige auf 16 Tore und 13 Vorlagen. Beim FC Schalke 04 könnte er dann Marius Bülter ersetzen, der den Klub womöglich verlassen wird.

Sollte S04 bei Arminia Bielefeld wegen Okugawa zuschnappen? Foto: IMAGO/Susanne Hübner

Ein optimaler Nachfolger also. Doch ob es so weit kommen wird oder ob S04 überhaupt an Okugawa interessiert ist, wird sich sicherlich noch zeigen. In Bielefeld hat der Profi noch einen Vertrag bis Sommer 2024. Unklar ist, ob dieser für die 3. Liga ebenfalls Gültigkeit hat.

Mehr News für dich:

Nach einer starken Saison mit fünf Toren und zehn Vorlagen musste Arminia ausgerechnet im Saisonendspurt und in den beiden Relegationsspielen auf Okugawa verzichten. Der Japaner, der im Januar 2021 von RB Salzburg zu den Bielefeldern wechselte, hatte im Mannschaftstraining einen Schlüsselbeinbruch erlitten und fällt bis Ende Juni aus.