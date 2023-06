FC Schalke 04: Flop ist plötzlich begehrt – folgt jetzt der Abschied?

Mit dem Abstieg in die 2. Liga bekommt der FC Schalke 04 auch viel Arbeit bei der Kaderplanung dazu. Zahlreiche Spieler haben den Verein bereits verlassen, einige Abgänge werden wohl noch folgen.

Für Aufregung sorgt nun ein Gerücht aus Österreich. Der LASK Linz soll an Tobias Mohr vom FC Schalke 04 interessiert sein. In der abgelaufenen Saison konnte der Heidenheim-Neuzugang überhaupt nicht überzeugen. Werden die Gelsenkirchener ihn jetzt los?

FC Schalke 04: Mohr konnte nicht überzeugen

Die Hoffnungen beim FC Schalke 04 waren groß, als Tobias Mohr im Sommer 2022 für 1,1 Millionen Euro vom damaligen Zweitligisten 1. FC Heidenheim verpflichtet wurde. Schließlich hatte der Linksfuß eine starke Saison mit 33 Spielen, acht Toren und sieben Vorlagen hinter sich.

Die Bilanz nach einer Spielzeit in der Bundesliga mit den Königsblauen ist dagegen ernüchternd. 18 Bundesliga-Einsätze, zehnmal wurde er eingewechselt, kein Tor und immerhin vier Vorlagen stehen ihm zu Buche. Die Erwartungen konnte der Mittelfeldspieler überhaupt nicht erfüllen. Wobei auch erwähnt werden muss, dass er in der Hinrunde unter Ex-S04-Coach Frank Kramer als linker Verteidiger oft zum Einsatz kam. Eine Rolle, die ihm gar nicht liegt.

Mohrs Vertrag bei den Gelsenkirchenern läuft noch bis Juni 2025. Auch in der 2. Liga hat der Kontrakt Gültigkeit. Anders als in der Bundesliga spielt er in den Planungen von Cheftrainer Thomas Reis eine Rolle, da Marius Bülter den Verein verlassen wird. Damit könnte Mohr auf seiner Position, auf der linken Außenbahn, endlich anfangen zu überzeugen.

Interesse aus Österreich

Nun allerdings gibt es interessante Gerüchte aus Österreich. So soll der LASK Linz an einer Verpflichtung des Profis vom FC Schalke 04 interessiert sein, berichtet die „Kronen Zeitung“. Demnach wolle der österreichische Erstligist Mohr als Nachfolger für Keito Nakamura holen, der den Klub womöglich in diesem Sommer noch verlassen könnte.

„Sky“ berichtet allerdings, dass Mohr sich einen Wechsel nach Österreich aktuell nicht vorstellen kann. Er will sich bei den Knappen durchbeißen. Sollte jedoch ein passendes Angebot aus Linz kommen, dürften auch die Schalker ins Grübeln kommen. Bis zum 1. September, wenn die Transferperiode endet, kann also noch viel passieren.