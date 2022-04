FC Schalke 04 unter Büskens wieder im Aufwind – wird ausgerechnet ER zum großen Verlierer?

Seitdem Mike Büskens als Interimstrainer beim FC Schalke 04 übernommen hat, sind die Königsblauen wieder voll im Aufstiegsrennen. Lediglich ein Zähler fehlt bis zum direkten Aufstiegsplatz, zwei sind es zum Spitzenreiter Werder Bremen.

Unter Büskens sind einige Spieler, die unter Ex-Coach Dimitrios Grammozis nicht überzeugen konnten, plötzlich wiedererstarkt. Aber beim FC Schalke 04 gibt es nicht nur Gewinner. Ein S04-Star könnte dem System von Büskens zum Opfer fallen.

FC Schalke 04: Neues System ein Problem für Ouwejan?

Über die gesamte Saison hinaus fürchteten sich Schalkes Gegner vor den berühmt-berüchtigten scharfen Hereingaben von Thomas Ouwejan. Acht Tore konnte der Niederländer bereits vorbereiten, drei Mal war er selber erfolgreich. Die linke Außenbahn von den Königsblauen ist gefährlich, das wissen auch die Gegner.

Dynamo Dresden – FC Schalke 04 1:2 (0:1)

Tore: 0:1 Terodde (45., Elfmeter), 0:2 Terodde (51.), 1:2 Will (70.)

Unter dem 3-5-2-System von Dimitrios Grammozis machte Ouwejan mächtig Alarm am Strafraum der Gegner. Aber unter Interimscoach Mike Büskens sieht das anders aus. Die S04-Legende greift zur Viererkette und hatte damit in seinen drei Spielen als Trainer Erfolg. Für Ouwejan hingegen war bei seiner Rückkehr in die Startelf gegen Dynamo Dresden (2:1) deutlich zu sehen, dass er unter dem System von Büskens nicht das zeigen konnte, was ihn ausmacht.

FC Schalke 04: Büskens versucht sich zu erklären

Ouwejans bisherige Position auf der linken Außenbahn gibt es in Büskens Grundordnung nicht mehr. Auf die Ecken und Freistöße des 25-Jährigen hat die neue Rolle freilich keinen Einfluss, doch gegen Dresden konnte man durchaus den Eindruck gewinnen, dass Ouwejan Offensivstärken einbüßt.

FC Schalke 04: Unter Interimstrainer Mike Büskens gibt es nicht nur Gewinner. Thomas Ouwejan könnte unter dem neuen System leiden. Foto: IMAGO / RHR-Foto

Lediglich einmal kam der Niederländer im Strafraum der Gäste zum Vorschein und das war ein Kopfball in der 59. Minute. Büskens erklärte nach der Partie, dass Ouwejans Leistung „weniger mit der Position zu tun“ gehabt habe, „sondern vielmehr damit, dass er nach seiner Verletzung noch nicht bei 100 Prozent sein konnte.“

Doch die nächsten Partien von S04 werden zeigen, ob das tatsächlich der Grund war oder ob Ouwejan im System von Büskens tatsächlich der große Verlierer ist.

FC Schalke 04: Leihspieler plötzlich Leistungsträger

Ein Leihspieler des FC Schalke 04 legt aktuell eine 180-Grad-Wende hin. Bei Olympique Marseille dreht Amine Harit mächtig auf. Für den FC Schalke 04 könnte das positive Folgen haben (Hier erfährst du mehr dazu!).

