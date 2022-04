FC Schalke 04: Höchststrafe für Ex-Talent – gleichzeitig freut sich der S04

In der Jugendakademie von Schalke 04 spielen jedes Jahr aufstrebende Talente. Wir zeigen Dir die besten Spieler, die die Knappenschmiede seit 1999 hervorgebracht hat.

Höchststrafe für einen ehemaligen Profi des FC Schalke 04!

Ahmed Kutucu spielt mittlerweile beim SV Sandhausen und erlebte einen bitteren Moment. Das Ex-Talent hat aber gleichzeitig dem FC Schalke 04 geholfen.

FC Schalke 04: Höchststrafe für Ex-Talent

Nach seinem Abgang vom S04 wollte sich Kutucu in der Türkei bei Basaksehir Istanbul einen Namen machen – vergeblich. Da der in Gelsenkirchen geborene Stürmer kaum Spielzeiten bekam, wurde er Anfang des Jahres an dem SV Sandhausen verliehen.

Das ist Ahmed Kutucu:

Geboren am 1. März 2000 in Gelsenkirchen

Im Alter von elf Jahren schloss Kutucu sich der Jugend des FC Schalke an

Feierte am 15.12.2018 gegen den FC Augsburg sein Profi-Debüt

Wurde bereits während der Abstiegssaison 20/21 an Heracles Almelo verliehen

Weil Schalke 04 im Sommer für ihn keinen Gebrauch mehr hatte, wechselte er in die Türkei

Anfang 2022 hat ihn der SV Sandhausen für die Rückrunde ausgeliehen

Mit dem abstiegsbedrohten SVS war Kutucu am Sonntag (3. April) beim Aufstiegsaspiranten SV Werder Bremen zu Gast. Zunächst nahm der 21-Jährige auf der Bank Platz, wurde in der 69. Minute eingewechselt und in der fünften Minute der Nachspielzeit von Sandhausen-Trainer Alois Schwartz wieder ausgewechselt. Die absolute Höchststrafe für den Angreifer. Aber was war passiert?

FC Schalke 04 darf sich freuen

Als Kutucu in die Partie kam, führte der SVS völlig überraschend gegen die dominierenden Bremer. Wenige Minuten später erzielte Werder aber dann das 1:1 und so war für Sandhausen verteidigen angesagt. Allerdings gefiel SVS-Coach Schwartz überhaupt nicht, was Kutucu auf dem Platz machte.

Höchsstrafe für Ex-S04-Talent Ahmed Kutucu. Foto: IMAGO / Jan Huebner

Der Angreifer arbeitete, im Gegensatz zu seinen Teamkollegen, schlecht gegen den Ball und fiel in den wenigen Minuten, die er auf dem Feld stand, nicht sonderlich positiv auf. Auch seine Mitspieler wurden deutlich und waren nicht mit seiner Leistung einverstanden. Deshalb wurde das Ex-S04-Talent in der letzten Minute der Nachspielzeit auch wieder ausgewechselt.

Eine solche Arbeitsverweigerung sollte sich Kutucu nicht mehr leisten, wenn er regelmäßiger spielen will. Sein Ex-Klub hingegen darf sich freuen. Mit dem Unentschieden gegen Sandhausen hat Werder Bremen im Kampf um den Aufstieg zwei wichtige Punkte liegen lassen.

In der Tabelle der 2. Bundesliga ist es jetzt noch spannender geworden. Bremen steht mit 52 Punkten an der Tabellenspitze, Darmstadt und St. Pauli mit 51 Zählern dicht dahinter und der Gewinner des Spieltags ist der FC Schalke 04 mit 50 Punkten. Damit könnte Königsblau am nächsten Spieltag zum ersten Mal auf einen direkten Aufstiegsplatz springen.

