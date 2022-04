FC Schalke 04: Ralf Fährmann mit emotionalen Worten – „Es ist unvorstellbar“

Nette Geste des FC Schalke 04!

Vor dem Heimspiel am Samstag (9. April, 13.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Heidenheim, hat der FC Schalke 04 100 ukrainische Flüchtlinge zur Partie eingeladen. Torhüter Ralf Fährmann ging dabei in seinem Wohnort Recklinghausen in ein Flüchtlingsheim. Das Treffen ließ das S04-Urgestein nicht unberührt.

FC Schalke 04: Ralf Fährmann wird emotional

„Vor wenigen Tagen bin ich in Recklinghausen an einer Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine vorbeigefahren. Es ist unvorstellbar, was die Menschen in ihrem Heimatland und auf der Flucht nach Deutschland erlebt haben müssen“, schreibt der Torhüter auf Instagram.

Den Bewohnern spendete der Torhüter 100 Tickets für die Partie gegen Heidenheim am Samstag.

FC Schalke 04: Ralf Fährmann zeigt sich berührt. Foto: dpa

FC Schalke 04: 100 ukrainische Flüchtlinge zum Spiel eingeladen

Gemeinsam mit Recklinghausens Bürgermeister Christoph Tesche war Fährmann in der Flüchtlingsunterkunft. Organisiert wurden die Tickets von „Schalke hilft!“, der vereinseigenen Stiftung des Zweitligisten.

„Damit sie ihre Sorgen zumindest für einen kurzen Moment vergessen können, habe ich mir überlegt, dass ich sie zum Heimspiel gegen Heidenheim einladen möchte“, begründet Fährmann die Aktion.

Anfang dieser Woche hat der FC Schalke 04 bereits bekannt gegeben, dass bei einer Versteigerung der Schalke-Sondertrikots, die im Heimspiel gegen Hansa Rostock (3:4) getragen wurden, 31.004 Euro für „Schalke hilft!“ zusammengekommen sind, die mit dem Geld der Gelsenkirchener Taksforce Ukraine unterstützen wird.

