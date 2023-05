Mainz – Schalke: Wegen zahlreicher S04-Fans! Gastgeber ändert Stadionordnung

Der FC Schalke 04 muss am Freitagabend (5. Mai, 20.30 Uhr) beim FSV Mainz 05 ran. Bei den 05er geht es für das Team von Thomas Reis darum, an die zweite Hälfte gegen Bremen anzuknüpfen (2:1) und wichtige drei Punkte einzufahren.

Dabei kann sich Blau-Weiß erneut auf seine Anhänger verlassen. Zahlreiche Fans werden den FC Schalke 04 in Mainz unterstützen. Aufgrund der vielen Gästefans ändert der FSV sogar seine Stadionordnung!

Mainz-Schalke: S04-Fans auch außerhalb des Gästeblocks erlaubt

Es ist nicht das erste Mal, dass Schalke enorm viele Fans mit zum Auswärtsspiel mitbringt. Wenn Blau-Weiß auf die Reise geht, folgen viele. In Mainz dürfen diese sich über besondere Regeln des FSV freuen. Denn anders als in der Stadionordnung verankert, erlaubt Mainz auch in Blöcken außerhalb des Gästeblockes Gästefans.

Oft kommt es zu großen Diskussionen und sogar zu Streitigkeiten, denn viele Gästefans in „normalen“ Heimblöcken zu finden sind. Dem greift der Heimverein vorweg und stellt extra für das Spiel gegen Schalke eine neue Ordnung für die Blöcke neben dem Gästesektor auf. Denn anders als gewohnt sind Gästefans in den neutralen Blöcken nicht nur gestattet, sondern sogar willkommen. Das kommunizierte der Verein per Flyer im Stadion.

Mainz 05 plädiert auf „Toleranz, Respekt und Fairness im Stadion“. „Daher sind auch in den Blöcken F und G alle Fans der Gastmannschaft herzlich willkommen, ihre Fahnen und Farben zu tragen“, hieß es im Aushang. Die Bedingung: ein „freundlicher und respektvoller Umgang aller Fans“. Eine außergewöhnliche Maßnahme, die zum friedvollen Miteinander im Stadion beitragen soll.

Rausschmiss droht dennoch

Doch trotz dieser ungewöhnlichen Maßnahme droht allen, die dies nicht umsetzen oder sich nicht daran halten, der Rausschmiss. Damit richtet sich der Heimverein vor allem an die S04-Fans. „Personen, die diese Regeln nicht akzeptieren, müssen entweder ihre Gästekleidung ausziehen oder werden direkt des Stadions verwiesen“, heißt es seitens des Vereins. Mainz hoffe dennoch, dass es dazu nicht kommen muss und der „Vertrauensvorschuss“ geschätzt wird.

Für S04-Fans gibt es also schon vor Anpfiff gute Neuigkeiten. Dass man als Gästefans so freundlich empfangen wird, ist nicht die Regel. Ob die Schalker auch nach dem Anstoß etwas zu lachen haben, hängt dann von ihrem Team an. Über starke Unterstützung darf sich die Mannschaft in jedem Fall freuen.