FC Schalke 04: Drei Endspiele um die Klasse – ohne IHN wäre Schalke längst verloren

Es bleibt weiterhin unfassbar spannend im Abstiegskampf. Für den FC Schalke 04 geht um Alles. Nach einer starken Rückrunde und dem hochemotionalen 3:2-Sieg bei Mainz 05 lebt die Hoffnung von der Liga-Rettung weiter auf. Dabei scheint ein Spieler für Blau-Weiß unersetzlich zu sein.

Marius Bülter ist Top-Torjäger des FC Schalke 04. Er liefert die Tore, die S04 letztlich in der Liga halten könnten. Bülter schafft sogar etwas, was es auf Schalke seit 2018 nicht mehr. Er ist auf den Spuren eines echten Publikumsliebling in Gelsenkirchen.

FC Schalke 04: Bülter trifft erneut

Er macht es erneut: Marius Bülter gelingt beim Last-Minute-Auswärtssieg in Mainz ein Doppelpack und schraubt so weiter an seiner Statistik. Es sind Saisontore Nummer zehn und elf für den S04-Angreifer. Nach einer, auch für ihn persönlich, harten Hinrunde blüht Bülter in der zweiten Halbserie der Saison auf und schießt sich weiter ganz tief in die Herzen der Fans. Nach einem guten Saisonstart (drei Tore in vier Spielen) gelang ihm bis zum 22. Spieltag keine einzige Torbeteiligung mehr.

In der Rückrunde kommt er hingegen auf neun Torbeteiligungen und überzeugt nahezu in jeder Partie. Der 30-Jährige besticht nicht nur durch seine Offensiv-Power, sondern auch durch seinen Einsatz und dem Willen. Er ist der Dreh und Angelpunkt der Knappen-Offensive.

In den verbleibenden drei Partien könnte er zu dem entscheidenden Faktor für den Klassenerhalt werden. Er zieht die Mannschaft mit und hilft seinem Team mit den Toren natürlich enorm. Ohne hin stünde S04 wohl nicht da, wo sie jetzt stehen und ohne ihn wäre die Hoffnung auf den Klassenerhalt wohl schon dahin.

Erstmals seit 2018 zweistellig

Doch nicht nur, dass Bülter Schalkes Rettungshoffnungen am Leben hält, er sorgte auch für eine Statistik, die es auf Schalke seit 2018 nicht mehr gab. Bülter ist der erste S04-Spieler seit fünf Jahren, der mindestens zehn Tore in einer Saison schießt. Der letzte Spieler, dem Tore im zweistelligen Bereich gelang, war Guido Burgstaller. Anders als in der jetzigen Saison kämpfte Königsblau damals um die Champions League. Am Ende der Saison 2017/18 wurde man sogar Vizemeister.

Fünf Jahre später würde es allen Schalke-Fans aber wohl schon reichen, wenn am Ende der Saison der Klassenerhalt verbucht wird. Marius Bülter könnte auf der Zielgeraden zu Schalkes Retter werden. Spätestens dann wird er auf Schalke wohl ähnlichen Status erlangen, wie Terodde nach der vergangenen Saison.