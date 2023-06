FC Schalke 04: Als Hoffnungsträger gekommen, als Flop gegangen – für IHN wurde S04 zum Karriere-Tiefpunkt

Während es beim FC Schalke 04 auf der Zugangsseite noch ziemlich ruhig ist, tut sich auf der Abgangsseite einiges. Die Transfers von Marius Bülter und möglicherweise auch Rodrigo Zalazar stehen vor der Tür, ein paar Stars konnte der Verein bereits verkaufen. Dies trifft vor allem auf zuletzt verliehene Spieler zu.

In den vergangenen Tagen hat der FC Schalke 04 neben Kerim Calhanoglu auch Jordan Larsson fest verkauft. Der Schwede bleibt auch über den Sommer hinaus beim FC Kopenhagen. Nach einer erfolglosen Zeit in Gelsenkirchen möchte der Angreifer beim dänischen Meister seine Karriere wieder in Schwung bringen.

FC Schalke 04: Großes Missverständnis beendet

Jordan Larsson wurde im vergangenen Sommer als einer der Königstransfers von Ex-Sportdirektor Rouven Schröder betitelt. Der 25-Jährige ist in der berühmten Nachwuchsabteilung des FC Barcelona groß geworden und konnte bei folgenden Stationen in der Heimat und in Russland überzeugen. Vor allem bei Spartak Moskau zählte er zu den absoluten Leistungsträgern. Unter Ex-S04-Coach Domenico Tedesco blühte der Angreifer auf und machte auf sich aufmerksam.

Im vergangenen Jahr zog es den Rechtsaußen dann nach Deutschland. Er kam mit einem Marktwert von knapp acht Millionen Euro ablösefrei zu S04 und galt als der Hoffnungsträger für die Erstligasaison. Doch das Projekt Blau-Weiß entwickelte sich schnell zu einem großen Missverständnis.

Zwar kam er in den meisten Spielen zwar zum Einsatz, einen festen Stammplatz konnte er sich jedoch nicht ergattern. Dazu kam er auf keine einzige Torbeteiligung. Eine Horror-Statistik. Schalke und Larsson hat einfach nicht funktioniert. So ehrlich müssen wohl beiden Parteien sein.

Neustart beim dänischen Meister

Nach einer desaströsen Halbserie wurde das Kapitel S04 für den Linksfuß vorerst beendet. Per Leihe mit anschließender Kaufoption wechselte Larsson zum FC Kopenhagen. Bei dem dänischen Hauptstadtklub versprach er sich eine ruhigere und bessere Zeit, in der er sich wieder fangen und anschließend weiter entwickeln kann. Mit sechs Toren in 16 Spielen und einigen guten Auftritten ist ihm das durchaus gelungen. Dazu konnte er mit dem dänischen Pokal und der dänischen Meisterschaft gleich zwei Titel gewinnen.

In der Folge entschloss sich sein Leihklub, Larsson fest zu verpflichten. So einigten sich die Dänen mit den Knappen-Bossen auf einen permanenten Transfer des 25-Jährigen. Ablöse: knapp zwei Millionen Euro inklusive Weiterverkaufsbeteiligung. Ein guter Deal für alle Parteien. Wirtschaftlich für S04, sportlich für Larsson und Kopenhagen eine gute Sache.

Das Kapitel Schalke ist für den Sohn von Schweden-Legende Henrik Larsson nach nur einem, beziehungsweise nach einem halben, Jahr schon wieder beendet. Letztlich haben beide Seiten noch eine gute Möglichkeit, die Zusammenarbeit souverän und schnell zu beenden. So bleibt für Larsson nur eine schlechte Halbserie und eine missglückte Erfahrung – ein großes Missverständnis, das nun ein offiziell vorbei ist.