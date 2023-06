Ex-Schalke-Star vor Rückkehr nach Deutschland! Kickt er bald gegen S04?

Wenn der FC Schalke 04 in der kommenden Saison in der 2. Liga den Wiederaufstieg anvisieren wird, treffen die Königsblauen auch auf zahlreiche ehemalige Spieler und Talente.

Ein weiterer könnte dazu kommen. Ex-Schalke-Star Donis Avdijaj könnte sich nämlich einem Zweitligisten anschließen. Und der ist wohl ausgerechnet einer der Konkurrenten um den Aufstieg.

Ex-Schalke-Star vor Rückkehr nach Deutschland

Schalke, Sturm Graz, Roda JC, Willem II, Trabzonspor, Heart Of Midlothian, FC Emmen, AEL Limassol, TSV Hartberg und FC Zürich. Donis Avdijaj war in seiner Karriere mehr als nur wechselfreudig und klapperte dabei zahlreiche Klubs ab. Der gebürtige Osnabrücker galt in der Knappenschmiede als großes Talent, konnte das aber nie richtig unter Beweis stellen, das zeigen seine etlichen Stationen. So richtig glücklich wurde der Angreifer nirgendswo.

Auch interessant: FC Schalke 04 will Legende Höwedes ehren – jetzt liegt alles in den Händen der S04-Fans

Deshalb könnte es den Wandervogel womöglich wieder nach Deutschland ziehen. So soll sich laut der „Bild“ Absteiger Hertha BSC mit einer Verpflichtung des einstigen Top-Talents beschäftigen. Die ersten Verhandlungen mit seinem Management wurden auch schon geführt.

Für 400.000 Euro darf Avdijaj den FC Zürich wohl verlassen. In den vergangenen Tagen gab es bereits einige Gerüchte darüber, dass sowohl Erst- als auch Zweitligisten an dem Kosovaren interessiert sein – der FC Schalke gehört nicht dazu.

Trifft Avdijaj bald auf S04?

Dafür könnte Avdijaj erstmals in seiner Karriere auf seinen Ex-Klub Schalke treffen. Gemeinsam mit dem Hamburger SV zählen Hertha und S04 schon jetzt zu den drei größten Favoriten auf den Aufstieg in die Bundesliga.

„Langfristig möchte ich in die deutsche Bundesliga zurückkehren. Die deutsche Bundesliga ist mein großes Ziel. Ich traue mir diesen Schritt zu“, sagte Avdijaj vor rund einem Jahr. Nun könnte es mit der Hertha die zweite Liga werden, um sich dann den Traum vom deutschen Oberhaus zu erfüllen.

Mehr News für dich:

Während er in der Jugend mit 44 Toren in 25 Spielen alles kurz und klein geschossen hatte, warteten er und S04 sehnsüchtig auf den Durchbruch – allerdings ohne Erfolg. Nach zwölf Einsätzen und zwei Toren verließ Avdijaj den Revierklub.