Hoffenheim – Schalke: Bittere S04-Pille – DAS tut richtig weh

Der FC Schalke 04 tritt am Sonntag (9. April) bei der TSG Hoffenheim an. Das Spiel zwischen den Gelsenkirchenern und den Kraichgauern ist ein absolutes sechs-Punkte-Spiel. Für beide Mannschaften wäre ein Sieg enorm wichtig, um einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt zu machen.

Bei der Mission Auswärtssieg muss der FC Schalke 04 jedoch bereits vor Anpfiff zwei bittere Nachrichten verkraften. Bei zwei wichtigen Akteuren hat es nicht für einen Einsatz gereicht. Vor allem bei einer Personalie schmerzt der Ausfall sehr.

Hoffenheim-Schalke: Ohne Jenz und Greiml

Königsblau muss mit nur einem etatmäßigen Innenverteidiger in das wichtige Spiel in Sinsheim gehen. Sowohl Moritz Jenz als auch Leo Greiml stehen Thomas Reis nicht zur Verfügung. Vor allem Jenz wird seit seiner Verletzung schmerzlich vermisst. Der gebürtige Berliner war zuletzt der wichtigste Defensiv-Akteur bei S04 und gab der Abwehr enorme Stabilität. Schon gegen Leverkusen fiel der Innenverteidiger verletzt aus. Seit dem Auswärtsspiel beim FC Augsburg hat Jenz mit muskulären Problemen zu kämpfen.

Der eigentliche Jenz-Vertreter, Leo Greiml, fällt obendrein auch aus. Im vergangenen Heimspiel gegen die Bayer-Elf absolvierte der Österreicher noch die gesamten 90 Minuten und konnte Jenz in weiten Strecken ordentlich vertreten. Die genauen Gründe für das Fehlen von Greiml sind derzeit noch nicht bekannt. Neben Maya Yoshida wird nun Derbyheld Henning Matriciani in die Innenverteidigung rücken. Diese Kombination konnte in der Hinrunde eher selten überzeugen.

++ Hoffenheim – Schalke: Youngster verrät es selbst! Reis sorgt für dicke S04-Überraschung ++

Yoshida und Matriciani sind es also, die die Angriffs-Power der TSG in den Griff bekommen müssen. Mit Kramaric, Bebou, Baumgartner und Co. verfügt Hoffenheim über eine ganze Reihe von herausragend veranlagte Angreifer. Bei S04 sollen unter anderem Top-Torschütze Bülter, Zalazar, Frey und Union-Leihgabe Skarke für Tore sorgen.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ouwejan wieder dabei

Doch eine positive Überraschung gibt es für den S04 auch. Linksverteidiger Thomas Ouwejan ist nach überstandener Verletzung wieder dabei. Für den Niederländer ist es der erste Pflichtspiel-Startelfeinsatz seit dem 12. Spieltag. Seither hatte der Linksfuß mit muskulären Problemen zu kämpfen und erlitt immer wieder Rückschläge. Nun scheint Ouwejan also wieder bei hundert Prozent zu sein. Besonders wichtig: Der 26-Jährige ist ein absoluter Standardexperte. Mit ihm könnten also auch Ecken und Freistöße wieder gefährlicher werden. Zuletzt war Königsblau bei Standardsituationen erschreckend schlecht.

Weitere News:

Mit einigen Ausfällen und einem wichtigen Comebacker möchte die Mannschaft von Thomas diese immens wichtigen drei Punkte einfahren. Mit dem Auswärtssieg würde der S04 den Rückstand zu den Nicht-Abstiegsrängen wieder schmelzen lassen und so einen wichtigen Schritt Richtung Liga-Rettung machen.