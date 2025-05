Formel 1: Boss-Beben aus dem Nichts! Team versinkt im Chaos

Sechs Rennen sind in der neuen Formel-1-Saison absolviert und für ein Team läuft es auch in diesem Jahr so überhaupt nicht: Bei Alpine funktioniert weiterhin nichts. Jetzt geht es dort erneut drunter und drüber.

Zuletzt machten Gerüchte die Runde, wonach Alpine-Pilot Jack Doohan vor dem Großen Preis von Imola seinen Platz räumen muss. Inmitten dieser Spekulationen verlässt nun eine andere wichtige Personalie das Formel-1-Team!

Formel 1: Nächstes Alpine-Beben

Alpine bekommt einfach keine Ruhe rein, kurz nach dem Saisonstart folgte das nächste Beben in der Führungsetage! Teamchef Oliver Oakes ist mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben bei dem französischen Team zurückgetreten. Das machte Alpine am Dienstagabend (06. Mai) offiziell.

Oakes wird die ab sofort also nicht bei und für Alpine arbeiten und die Geschicke des Rennstalls leiten. Erst im Sommer 2024 hatte er diese Rolle von Bruno Famin übernommen. Keine zwölf Monate später tritt er nun zurück. Die genauen Hintergründe sind bis dato noch nicht bekannt. Doch einmal mehr könnte es intern gekracht haben.

++ Formel 1: Mercedes-Hammer steht bevor! War’s das für Verstappen? ++

„Das Team möchte Oliver Oakes für seinen Einsatz seit seinem Eintritt im letzten Sommer danken, und für seinen Beitrag, der dem Team geholfen hat, 2024 den sechsten Platz in der Konstrukteurswertung zu sichern“, hießt es in der Pressemitteilung des Teams. Auch sein Nachfolger steht bereits fest.

Wenig überraschend rückt Alpine-Sonderberater Flavio Briatore in die Rolle von Oakes. Der Italiener setzt seine Beratertätigkeit fort und übernimmt nun auch die Aufgaben des abgewanderten Teamchefs. Briatore hat ab sofort also alle Zügel in der Hand. Seine erste Amtshandlung könnte direkt ein Fahrertausch sein.

Weitere News:

Denn laut übereinstimmenden Medienberichten soll die Formel-1-Ikone seit geraumer Zeit auf einen Rauswurf von Doohan pochen. Briatore möchte das argentinische Talent Franco Colapinto vom Ersatzfahrer zum Stammfahrer befördern. Noch vor dem Rennen in Imola soll dieser Tusch passieren.