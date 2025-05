FC Schalke 04: Hammer-Rückkehr zu S04? Ex-Trainer lässt aufhorchen

Weiterhin bleibt unklar, wer den FC Schalke 04 in der kommenden Saison trainieren wird. Eins ist jetzt schon sicher. Vor einer leichten Aufgabe steht der neue S04-Coach gewiss nicht. Die Liste an Baustellen innerhalb der Mannschaft ist lang und der Verein grundsätzlich ein unruhiges Pflaster. Wäre da nicht ein alter Vertrauter die ideale Lösung?

Schließlich konnte man beim FC Schalke 04 in der jüngeren Vergangenheit nicht einen einzigen neuen Trainer langfristig im Verein halten. Also einfach wieder Huub Stevens fragen? Das will man der Klub-Legende wohl kaum antun. Unterdessen meldet sich allerdings ein anderer Kandidat zu Wort und lässt königsblaue Fan-Herzen höher schlagen.

FC Schalke 04: Vizemeister-Trainer vor Rückkehr?

Im Bild-Podcast „Phrasenmäher“ spricht Domenico Tedesco über seine mögliche Zukunft und lässt dabei den Bezug zum Ruhrgebietsverein nicht zu kurz kommen. 4:4 in Dortmund, Vizemeister- viele Schalker-Fans verbinden die letzten positiven Erstliga-Erfahrungen mit dem deutsch-italienischen Coach. Doch wie wahrscheinlich wäre eine Rückkehr in den Pott?

Tedesco selbst kann es sich „irgendwann mal vorstellen“. Für den erst 39-Jährigen müssen dafür die Rahmenbedingungen passen: „Ich muss die Fantasie haben, wenn ich zurückkomme, direkt einen großen Impact auf die Mannschaft zu haben“, erklärt der Ex-Schalke-Coach im Podcast. Klingt nicht nach dem Retter der kommenden Saison.

Tedesco ist im Winter von seinem Traineramt bei der belgischen Nationalmannschaft entbunden worden, Zeit hätte er also. Trotzdem erscheint eine Übernahme bei S04 im Sommer sehr unrealistisch. Beliebt dürfte er bei den Schalker-Fans dennoch bleiben. Auch Dank dieser Worte.

„Nicht Wasser predigen und Wein trinken“

Angesprochen auf ein hypothetisches Traineramt bei Dortmund antwortete der 39-Jährige: „Man kann ja nicht Wasser predigen und dann Wein trinken. Das ist nicht meine Art. Von dem her, völlig hypothetisch, wäre es, glaube ich, schwierig zum jetzigen Zeitpunkt.“ Immerhin.

Wenn Tedesco schon nicht dem FC Schalke 04 aus der Patsche hilft, vereint doch noch die Abneigung gegen den Erzrivalen. In Dortmund ist man ja ohnehin aktuell sehr zufrieden mit Chefcoach Niko Kovac. Wer bei Schalke ab Sommer übernehmen wird, bleibt hingegen völlig offen.