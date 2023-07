Viel Laufen und intensive Einheiten – das sind derzeit die Trainings-Inhalte der S04-Profis. Der FC Schalke 04 bereitet sich derzeit im Trainingslager intensiv auf die anstehende Zweitliga-Saison vor. Dort wird Königsblau auch auf einige alte Bekannte treffen.

Unter anderem wird Timo Becker mit Holstein Kiel am vierten Spieltag in die Veltins Arena zurückkehren. Der 26-Jährige kommt gebürtig aus dem Ruhrgebiet und spielte insgesamt neun Jahre für den FC Schalke 04. Dass der Pottklub immer noch einen großen Platz in seinem Herzen hat, bewies er erst kürzlich wieder.

FC Schalke 04: Becker mit Liebesbeweis an Königsblau

Er wollte eigentlich nicht weg, dennoch musste er gehen. Als Timo Becker im vergangenen Jahr den S04 endgültig verließ und zu Holstein Kiel wechselte, beschwerten sich nicht wenige Fans über den Abgang des Verteidigers. Becker ist seit Kindestagen an Schalke-Fan, gab immer alles für Blau-Weiß und war einer derjenigen, die den Abstieg 2021 noch richtig traf.

Doch aufgrund der Erstklassigkeit gab der S04 Becker ab. Nach einer einjährigen Leihe zu Hansa Rostock wechselte der 26-Jährige an die Kieler Förde. Becker war für seine leidenschaftliche Art und für seine Treue zu S04 bei den Fans sehr beliebt. So kam er trotz der Leihe zu Hansa vorzeitig zurück, um beim letzten Heimspiel und bei der Aufstiegsfeier dabei zu sein.

Dass er den Pottklub weiterhin im Herzen trägt, zeigte Becker nun auch bei dem Eintrag in das „Kieler Freundschaftsbuch“, in dem sich jeder Spieler des KSV kurz vorstellt. Dort gab er bei der Kategorie „Hier bin ich zu Hause“ Gelsenkirchen und bei „Ich bin Fan von diesem Verein“ FC Schalke 04″ an. Dazu malte Becker auf seine Seite ein großes Schalke-Trikot.

Fans schmelzen dahin

Beckers Seite in das „Kieler Freundschaftsbuch“ ging auch bei den Schalke-Fans viral. Bei den eingetragenen Antworten des Ex-S04-Profis wurden die Knappen-Anhänger emotional und feierten den Kieler ab. „Nur Liebe für diesen geilen Kerl“ oder „Absoluter Ehrenmann, nur der S04“ heißt es bei Twitter. Auch das klassische „Einmal Schalker, immer Schalker“ darf natürlich fehlen.

Becker und Schalke – das ist und bleibt eine Liebesgeschichte. Auch wenn der Verteidiger derweil bei der Konkurrenz spielt. Am vierten Spieltag wird Becker seine Verbundenheit zu Königsblau für 90 Minuten ausblenden müssen. Da geht es für ihn mit dem KSV auf Schalke um wichtige drei Punkte.