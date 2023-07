Ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage: So lautet die Testspiel-Bilanz des FC Schalke 04 in der aktuellen Sommervorbereitung. Im Trainingslager gab es für die Königsblauen die erste Pleite gegen den FC Kopenhagen (0:2).

Cheftrainer Thomas Reis war bereits in der ersten Halbzeit angefressen. Wütend verließ der Coach des FC Schalke 04 die Kabine. Nach der Partie gab es dann deutliche Kritik für einen Neuzugang.

FC Schalke 04: Kritik an Neuzugang

Erste Halbzeit pfui, zweite Halbzeit schon besser. Bei der 0:2-Niederlage im österreichischen Mittersill war der FC Schalke 04 in den ersten 45 Minuten sehr schlecht. In der Offensive präsentierte sich die Reis-Elf harmlos, in der Verteidigung gab es zu viele Fehler.

Ein wütender Thomas Reis verließ nach einer deutlichen Ansprache die Kabine und wechselte, wie es in vielen Testspielen aber üblich ist, die komplette Mannschaft aus. Zwar kritisierte der Coach nach der Begegnung die ganze Mannschaft, aber Neuzugang Bryan Lasme bekam richtig sein Fett weg.

„Ich will nicht ganz so kritisch sein, aber bei Bryan hat man gesehen, dass eine kleine Lederallergie dabei war“, sagte Reis bei Sky. „Damit hat er sich vieles kaputt gemacht. Wir wissen, dass das Technische noch ein bisschen verfeinern muss.“ Der 24-Jährige, der für sein gutes Tempo bekannt ist, zeigte keine gute Leistung in der ersten Halbzeit.

Paul Seguin fehlt weiterhin

Zu oft verlor Lasme die Kugel und auch seine Zweikämpfe. Einen Torschuss gab der ablösefreie Neuzugang nicht ab. Ein anderer Neuzugang des FC Schalke 04 konnte schon im zweiten Testspiel in Folge nicht mitwirken: Paul Seguin.

Der 28-Jährige, der von Union Berlin verpflichtet wurde, war eigentlich für die Startelf vorgesehen. Allerdings gab er beim Aufwärmen das Signal, doch nicht mitwirken zu können und wurde durch Danny Latza ersetzt. „Er hat ein bisschen was gespürt beim Schuss“, erklärte Reis. „Es scheint etwas Muskuläres zu sein, aber hoffen, dass es nicht so schlimm ist.“

Ob er dann im vierten und vorletzten Testspiel am Samstag gegen Gornik Zabrze (15. Juli, 15.30 Uhr) mitwirken kann, wird sich zeigen. Anschließend geht es zurück nach Deutschland, wo die Königsblauen am 22. Juli mit dem FC Twente einen ganz besonderen Testspielgegner für die Generalprobe ausgesucht haben.