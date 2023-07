Rodrigo Zalazar fehlte an den ersten Tagen im Trainingslager des FC Schalke 04 in Mittersill. Das hatte allerdings nichts mit einem bevorstehenden Wechsel, sondern mit einem fiebrigen Infekt zu tun.

Am Dienstag (11. Juli) sollte Zalazar eigentlich zur Mannschaft, doch daraus wird nun doch nichts. Der Schalke-Star muss noch länger pausieren, die Blutwerte lassen eine Rückkehr ins Training noch nicht zu.

FC Schalke 04: Zalazar reist ins Trainingslager

„In der Untersuchung war alles okay. Dienstagfrüh soll er fliegen“, teilte Schalkes Lizenzspielerleiter Gerald Asamoah am Montagvormittag (10. Juli) am Rande des Trainingslagers mit. Von der medizinischen Abteilung habe Zalazar nun grünes Licht erhalten.

+++ FC Schalke 04: Reis-Aussagen bereiten Fans große Sorgen – „Bitte was?“ +++

Laut einem Bericht der „WAZ“ muss der FC Schalke 04 nun seine Pläne aber über den Haufen werfen. Die Blutwerte sind zu schlecht, lassen ein Training noch nicht zu. Zalazar darf weitere drei Tage keinen Sport machen. Ob er am Wochenende noch ins Trainingslager nachreist, ist unklar – ebenso wie die Zukunft des Mittefeldstars.

Zalazar könnte der dritte Spieler sein, den der FC Schalke 04 innerhalb von wenigen Tagen abgibt. Marvin Pieringer (FC Heidenheim) und Marius Bülter (TSG Hoffenheim) sind bereits verkauft, Zalazar möglichweise bald auch. Mehrere höherklassige Klubs sind an dem 23-Jährigen interessiert.

Abgang noch in dieser Woche?

Seit neustem gilt Sporting Braga als heißester Kandidat. Laut einem Bericht der portugiesischen Zeitung „A Bola“ sollen sich Zalazar und Braga bereits einig sein. Es fehle lediglich die Einigung mit Schalke über die Ablösemodalitäten. Der portugiesische Klub wolle den Transfer bis zum 15. Juli abschließen – dann geht’s für Braga ins Trainingslager.

Das könnte dich auch interessieren:

Bei Zalazar ist der FC Schalke 04 allerdings in der besten Verhandlungsposition. Der Vertrag des 23-Jährigen läuft noch bis 2026 und er besitzt keine Ausstiegsklausel. S04 muss nicht verkaufen und wird deshalb wohl knallhart auf seine Ablöseforderung bestehen. Diese soll bei rund fünf Millionen Euro liegen.