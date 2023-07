Weltmeister, Pokalsieger und auch Absteiger: Shkodran Mustafi hat in seiner Karriere ganz schon viel erlebt. Zu einem der bittersten Momente zählt wohl der Abstieg mit dem FC Schalke 04.

Seitdem ist in der Karriere des einstigen Nationalspielers nicht mehr viel passiert. Er brauchte lange nach seinem Abgang vom FC Schalke 04, bis er einen neuen Klub fand. Nun, genau zwei Jahre später, folgt der nächste bittere Rückschlag. War’s das jetzt etwa mit seiner Profikarriere?

Ex-Schalke-Star am absoluten Tiefpunkt

Die Abstiegssaison 2021 des FC Schalke 04 war ein Horror für Fans und Mannschaft. In 34 Spielen gelangen den Gelsenkirchenern lediglich drei Siege, sieben Partien endeten Unentschieden und ganze 24 Niederlagen gab es für das damalige S04-Team. Auch Mustafi gehörte dazu.

Doch auch er konnte den bitteren Abstieg nicht verhindern. In 13 von möglichen 15 Spielen stand Mustafi in der Startelf, erzielte einen Treffer und war dann im Sommer auch schon wieder weg. Bis der Weltmeister von 2014 von einem neuen Klub unter Vertrag genommen wurde, dauerte es Monate. Der damalige spanische Erstligist UD Levante verpflichtete Mustafi, der allerdings wegen vieler hartnäckigen Verletzungen immer wieder ausfiel.

Wie es schon mit den Königsblauen der Fall war, stieg der Abwehrspieler mit Levante aus der ersten Liga in Spanien ab. Es war eine Leidenszeit für den ehemaligen deutschen Nationalspieler, dessen Vertrag aber auch für die zweite Liga Gültigkeit besaß.

Karriereende für Mustafi?

Dort konnte der Ex-Schalke-Star zu Beginn der Saison zwei Spiele absolvieren, ehe ihn eine Muskelverletzung für mehr als sieben Monate außer Gefecht setzte. Mustafi konnte nur zu sehen, wie Levante es bis auf den Relegationsplatz für den Aufstieg in die LaLiga schaffte. Dort scheiterte der Klub allerdings an Deportivo Alaves und wird somit auch in der nächsten Saison in der 2. Liga spielen.

Mustafi hat den Aufstieg mit Levante verpasst.

Und was passiert mit Mustafi? Der Vertrag ist ausgelaufen. Zu Levante wird er nicht mehr zurückkehren. Seit dem 1. Juli ist der einstige Arsenal-Star vereinslos. Mit seinen 31 Jahren ist er nicht mehr der Jüngste und leider auch sehr verletzungsanfällig. Ob ein Klub ihn dann noch unter Vertrag nehmen wird, wird sich zeigen.

Bei seinem Ex-Klub Schalke wird aktuell zwar nach einem Innenverteidiger gesucht. Allerdings ist nicht nur die Verletzungshistorie von Mustafi einer der Gründe, wieso er zum Bundesliga-Absteiger nicht zurückkommen wird.