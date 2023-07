Er hatte in der vergangenen Saison nicht ein Pflichtspiel für die erste Mannschaft des FC Schalke 04 absolviert, ist aber dennoch heiß begehrt. Der Grund dafür ist seine starke Leistung für die U23-Nationalmannschaft von Mali beim Afrika Cup. Die Rede ist von Abwehr-Talent Ibrahima Cisse.

Beim FC Schalke 04 wartet man schon gespannt auf die Rückkehr des Verteidigers. Doch ob er jemals wieder im königsblauen Trikot auflaufen wird? An Cisse sollen nämlich mehrere Klubs interessiert sein. Nun reagierte der 22-Jährige selbst auf die Gerüchte um seine Person.

FC Schalke 04: Talent weckt Begehrlichkeiten

In den vergangenen Wochen drehte sich beim FC Schalke 04 viel um Ibrahima Cisse. Dabei ist er nicht einmal im Training des Absteigers gewesen. Das Talent war nämlich mit Mali beim U23-Afrika-Cup und sorgte dort für Aufsehen. Am Ende reichte es für einen starken 3. Platz, durch den Mali die Teilnahme an den olympischen Sommerspielen 2024 in Paris sichern konnte.

Bei den Gelsenkirchenern hält man viel von Cisse. Cheftrainer Thomas Reis schickte den Youngster zwar zur Reservemannschaft des S04, glaubt aber dennoch an seine Fähigkeiten. Der Coach vergleicht ihn sogar mit Nationalspieler Armel Bella-Kotchap. Kein Wunder also, dass es mehrere Teams geben soll, die an Cisse interessiert sein sollen. So berichtet jedenfalls das französische Portal „Foot Mercato“.

Demnach sollen mit dem FC Nantes, FC Metz, Stade Reims, Standard Lüttich und Cercle Brügge gleich fünf Klubs aus Frankreich und Belgien sich mit dem Innenverteidiger-Talent der Königsblauen beschäftigen.

Cisse reagiert auf Gerüchte

Es ist nicht unüblich, dass Spieler in den sozialen Medien auf Gerüchte um ihre eigene Person reagieren. Bei Cisse sorgte die Reaktion allerdings für Aufregung bei den Fans des FC Schalke 04. Einer seiner Freunde veröffentlichte einen Screenshot des Gerüchts auf Instagram und markierte Cisse mit einem Emoji. Dabei handelt es sich um das Emoji, bei dem der Zeigefinger den Mund bedeckt.

Cisse repostete das Transfer-Gerücht, allerdings ohne selbst was dazu zuschreiben. Die S04-Anhänger sind derweil in Sorge, dass an den Gerüchten um das umworbene Abwehr-Talent tatsächlich was dran sein könnte. So oder so wird der 22-Jährige aber schon bald wieder ins Training auf Schalke einsteigen. Bezüglich eines genauen Zeitpunkts steht S04-Sportdirektor Andre Hechelmann im Austausch mit dem Defensivmann.

Seine Aussagen machen allerdings wieder Hoffnung auf einen Verbleib. „Man hat das Gefühl: Jetzt zeigt Ibra das, was er im ersten Jahr nicht so zeigen konnte“, meint Hechelmann, der alle Spiele Cissés beim U23-Afrika-Cup im Livestream verfolgt hat. „Mit dem Rückenwind erhoffen wir uns, dass er es weiter fortsetzt. Wir sind überzeugt von seinen Qualitäten.“