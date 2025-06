FC Schalke 04: Bahnt sich ein Transfer-Hammer an? S04 nimmt Star ins Visier

Der FC Schalke 04 treibt trotz einer schwierigen finanziellen Lage die Kaderplanung für die kommende Saison konsequent voran. Die Verpflichtungen von Soufiane El-Faouzi (Alemannia Aachen) und Timo Becker (Holstein Kiel) zeigen, dass der Verein weiterhin handlungsfähig bleibt.

Auch wenn erhoffte Millionen-Einnahmen aus Transfers, beispielsweise von Taylan Bulut und Moussa Sylla, bislang ausbleiben, scheint Schalke dennoch für gezielte Neuzugänge offen. Allerdings ist der Umfang der Transfers begrenzt und könnte für den von Sportvorstand Frank Baumann angedeuteten Kaderumbau nicht ausreichen.

FC Schalke 04 plant eine neue Teamachse

Ein Name, der in diesem Zusammenhang oft genannt wird, ist Nikola Katic vom FC Zürich. Der kroatische Abwehrspieler soll die zentrale Figur in der Schalker Abwehr werden. Trainer Miron Muslic, der Katic aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Plymouth Argyle gut kennt, hält große Stücke auf ihn. Sollte Katic zum FC Schalke 04 wechseln, könnte mit ihm, Torwart Loris Karius und Kapitän Kenan Karaman eine neue Achse im Team entstehen. Dennoch fehlt in diesem Konzept ein stabiler Spieler im zentralen Mittelfeld. Berichten zufolge scheint Schalke diesen Bedarf bereits erkannt zu haben.

Türkische Medien bringen Amir Hadziahmetovic von Besiktas Istanbul als möglichen Kandidaten ins Gespräch. Der 28-jährige Nationalspieler aus Bosnien-Herzegowina, der in der vergangenen Saison an Caykur Rizespor ausgeliehen war, absolvierte 32 Spiele in der Süper Lig. Für Besiktas ist der Bosnier wertvoll, weshalb eine dauerhafte Verpflichtung für Schalke wohl unrealistisch bleibt. Stattdessen könnte eine Leihe eine Lösung darstellen.

FC Schalke 04 und Hadziahmetovic: Ein Coup?

Die Verpflichtung von Hadziahmetovic, auch durch eine Leihe, könnte sich als Coup für Schalke erweisen. Der FC Schalke 04 zeigt mit seinen aktuellen Verhandlungen, dass der Verein auch in schwierigen Zeiten ambitioniert ist. Eine Kombination aus Katic und Hadziahmetovic würde die Mannschaft spürbar verstärken. Schalke setzt somit auf eine kluge, durchdachte Strategie, um den Kader trotz finanzieller Einschränkungen zu modernisieren und zukunftssicher zu machen.

