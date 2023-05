FC Schalke 04: Talent unter Reis völlig außen vor – hat er noch eine Zukunft bei Blau-Weiß?

Ein letztes Mal voller Einsatz für das große Ziel – das ist die Devise des FC Schalke 04 für das letzte Saisonspiel in Leipzig. Bei diesem Schicksalsspiel wird Königsblau alles reinwerfen müssen. Dafür braucht der S04 jeden einzelnen Spieler.

Doch für einen Akteur scheint die Saison auch persönlich extrem bitter zu Ende zugehen. Mehmet Aydin spielt derzeit fast gar keine Rolle beim FC Schalke 04. Das Talent ist nur noch zweite bis dritte Wahl. Je nach Ausgang der Saison ist nun sogar ein vorzeitiger Abschied denkbar.

FC Schalke 04: Aydin nicht mehr als ein Ergänzungsspieler

Als Mehmet Aydin nach dem Abstieg 2021 in den Kader der S04-Profis rückte, hoffte Blau-Weiß, mit ihm einen großen Baustein für die kommenden Jahre zu haben. Der 21-Jährige galt als Hoffnungsträger für die Zweitliga-Saison und sollte als Nachwuchsspieler für frischen Wind sorgen. Das gelang ihm jedoch nur selten. Aydin konnte sowohl in der vergangenen Zweitliga-Spielzeit als auch in der aktuellen Saison nicht wirklich überzeugen. Zwar hatte das Eigengewächs hier und da mal ein paar gute Spiele, doch die Konstanz ließ er gänzlich vermissen. Vor allem die Bundesliga scheint (noch) eine Nummer zu groß.

In der laufenden Saison kommt er auf lediglich 16 Einsätze, nur drei davon begann er von Anfang. Zuletzt scheint Aydin nahezu überhaupt keine Rolle mehr zu spielen. Auch wenn S04-Coach Thomas Reis den rechten Verteidiger oft lobte, setzt er ihn nur selten ein. In den laufenden Rückrunde kommt Aydin gerade mal auf knapp 300 Minuten und profitierte mehr oder weniger nur von den Ausfällen seiner Teamkollegen.

Sowohl gegen Bremen als auch in Mainz und in München stand Aydin nicht einmal mehr im Kader. Gegen Frankfurt kehrte er zwar auf die Bank zurück, für einen Einsatz reichte es jedoch nicht. In den letzten sechs Partien spielte er nur einmal – knapp 30 Minuten in Freiburg. An Cedric Brunner als Stamm-Rechtsverteidiger kam Aydin in dieser Saison nie wirklich vorbei.

Trennung im Sommer möglich

Die aktuelle Situation kann und wird dem jungen Fußballer nicht gefallen. Gerade in den Anfängen seiner Karriere ist es wichtig, zum Einsatz zu kommen, um sich weiterentwickeln zu können. Da Reis aber offensichtlich nicht wirklich auf Aydin setzt, könnte dieser den S04 im Sommer sogar verlassen. Das wahrscheinlichste Szenario wäre wohl vorerst eine Leihe. Das könnte gerade bei Klassenerhalte das Richtige für den 21-Jährigen sein.

Falls die Knappen erneut den Gang in die zweite Liga antreten müssen, könnte sich das Blatt allerdings noch einmal wenden. Dann wird der S04 den Kader in großen Teilen umbauen. Eine Neu-Strukturierung der Mannschaft bringt für jeden Spieler die Chance mit, sich neu zu beweisen. Nach zwei durchwachsenen Jahren könnte Aydin dann zu einem wichtigen Faktor werden. Das Zeug dazu hat er allemal.