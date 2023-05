FC Schalke 04 macht es offiziell! S04 verliert Juwel – die Fans sind entsetzt

In Zeiten finanzieller Not und sportlichen Niedergangs muss der FC Schalke 04 mehr denn je auf seinen Nachwuchs setzen. Regelmäßig spuckt die Knappenschmiede große Talente aus, die dem S04 helfen sollen. Viele hatten auch dabei Mattes Hansen fest eingeplant.

Doch daraus wird nichts. Zum Entsetzen vieler Fans hat der FC Schalke 04 jetzt den Abgang des Juwels verkündet. Der Kapitän der U19 wagt den Profi-Sprung nicht in Königsblau, sondern beim SC Paderborn.

FC Schalke 04: Talent verlässt Klub – Fans nicht begeistert

2021 kam Hansen aus Wolfsburgs Jugend ans Berger Feld, war auf Schalke sofort Leistungsträger und übernahm im zweiten Jahr auch die Kapitänsbinde. Neben Supertalent Keke Topp war der Defensiv-Allrounder einer der Jugendspieler, dem der Sprung zu den Profis zugetraut wurde. Doch es kommt anders.

Am Mittwoch verkündete der SC Paderborn die Verpflichtung von Mattes Hansen für den Profi-Kader. Kurz darauf bestätigte auch Schalke den Verlust des 19-Jährigen. „Danke für deinen Einsatz in Königsblau. Alles Gute und viel Erfolg für deine nächsten Schritte in Paderborn, lieber Mattes“, schrieb die Knappenschmiede auf Twitter.

„Warum gibt man den ab?“

Für viele Fans ein Schock. Sie wollten das Eigengewächs nur zu gerne nächste Saison bei den Profis sehen, sahen in ihm eine potenzielle Verstärkung – auch im Fall des Klassenerhalts. Einige Kommentare aus dem Netz:

„Hätte meinen Arsch darauf verwettet, dass er einen Kaderplatz zur neuen Saison bekommt.“

„Warum gibt man den ab? Selten dämlich!“

„Sehr schade, dass du gehst.“

Paderborn dagegen feiert den Talent-Coup. „Wir freuen uns, dass wir ein solches Talent verpflichten können. Mattes überzeugt mit seinem strategischen Blick und bringt alle Fähigkeiten mit, um in Paderborn den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen“, sagt SCP-Manager Benjamin Weber.