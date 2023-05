FC Schalke 04: Fans bitter enttäuscht – diese Hoffnung ist zerplatzt

Es ist das „Alles oder nichts“-Spiel. Am Samstag (27. Mai, 15.30 Uhr) muss der FC Schalke 04 bei RB Leipzig ran. Die Knappen müssen in Sachsen unbedingt punkten, um noch eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Dabei wird sich die Mannschaft erneut auf ihr Fans verlassen können.

Die Anhänger des FC Schalke 04 pilgern vermutlich auch am kommenden Wochenenden zu Tausenden in den Osten, um ihr Team bis zum Schluss zu unterstützen. Für alle Fans, die keine Karte bekommen haben oder keine Möglichkeit haben, die lange Reise anzutreten, gibt es indessen schlechte Nachrichten. Ein gemeinsames Public Viewing wird kein Thema sein.

FC Schalke 04: Kein Public Viewing möglich

Es ist der letzte Spieltag, für S04 steht alles auf dem Spiel. Dementsprechend groß ist die Anspannung im gesamten Verein. Vor allem die Fans zittern dem Schicksalsspiel in Leipzig entgegen. Während viele Anhänger mit nach Leipzig reisen und gemeinsam in der Gästekurve mitfiebern werden, ist ein gemeinsames Zittern in der Heimat wohl nicht möglich.

Ein Public Viewing, beispielsweise in der Arena, wie es sich viele Schalker gewünscht haben, wird nicht möglich sein. Der Grund dafür sind die Übertragungsrechte und Richtlinien seitens Sky. Auf Anfrage von DER WESTEN bestätigte der Pay-TV-Sender, dass sie ein solches Angebot nicht realisieren können. „Unser Geschäftsmodell basiert auf Erlösen durch Abonnenten, zu denen sehr viele Hoteliers und Gastronomen gehören. Um auch deren Interessen zu schützen und keinen Präzedenzfall zu schaffen, aber auch um Anfragen und Bundesligaclubs gleichzubehandeln, ist Public Viewing für uns grundsätzlich keine Option“, heißt es in der Antwort von Sky.

Eine große Enttäuschung für all diejenigen, die nicht mit nach Leipzig fahren (können). Für sie gilt es nun, das so wichtige Spiel privat zu verfolgen. Etwa im Garten, mit Freuden, Schrebergärten oder in der eigenen Wohnung. Ganz gleich, wo die Fans das Spiel auch verfolgen, die 90 Minuten ihrer Mannschaft werden eine reine Nervenschlacht.

Erzrivalen teilen sich die Enttäuschung

Mit dieser bitteren Kunde sind die S04-Fans allerdings nicht alleine. Sky hat die Entscheidung, keine Public Viewings zu ermöglichen, vereinsunabhängig getroffen. So sorgte die Thematik rund um ein Public Viewing nicht nur bei Blau-Weiß, sondern auch bei Schwarz-Gelb für große Enttäuschung. Auch die Stadt Dortmund und der BVB können kein Public Viewing ermöglichen. Dies teilte der Oberbürgermeister Thomas Westphal in einer Pressekonferenz am Dienstag (23. Mai) mit. So müssen auch die Borussen, die nicht in den Signal Iduna Park pilgern können, auf private Möglichkeiten ausweichen.

„Rudelgucken statt Public Viewing“ – das dürfte für einen Großteil der S04- und BVB-Fans die Devise des kommenden Wochenendes werden. Weder in Gelsenkirchen, noch in Dortmund wird ein großes Event möglich sein. Sky gibt schlichtweg keine Recht für eine solche Massenübertragung frei. Derweil dürften die ersten Planungen für Gartenpartys und Privatveranstaltungen auf Hochtouren laufen. Auch die Alternative, das Spiel in Bars oder Kneipen zu verfolgen, besteht weiterhin.