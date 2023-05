FC Schalke 04: Hilft nur noch Beten? S04-Star schickt Botschaft nach ganz oben – „So Gott will“

Beim Schlusspfiff herrschte noch viel Zuversicht – dann sorgte der Bochumer Last-Minute-Ausgleich für bedröppelte Mienen. Die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag, sie ist mies für den FC Schalke 04.

Im finalen Showdown braucht der FC Schalke 04 einen Sieg in Leipzig und Schützenhilfe, um in der Bundesliga zu bleiben (hier mehr). Manche sprechen von einem Wunder, andere beschwören bereits höhere Mächte. Wie Kenan Karaman.

FC Schalke 04: Kenan Karaman glaubt weiter dran

„Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um den Abstieg zu vermeiden“, stellt Kenan Karaman klipp und klar. Der Last-Minute-Neuzugang von Besiktas Istanbul war von vielen bereits als Fehleinkauf abgestempelt worden, konnte sich zuletzt aber steigern und gab auch als Bülter-Ersatz gegen Frankfurt eine gute Figur ab.

+++ FC Schalke 04: Endlich ist alles klar – wird DIESES Sportdirektor-Gerücht jetzt wieder heiß? +++

Auch der Deutsch-Türke weiß, dass die Chancen auf den Klassenerhalt schlecht stehen. Doch darüber will er gar nicht nachdenken. „Ich möchte nicht negativ denken, sondern positiv. Es ist nur noch ein Spiel übrig. Ich hoffe sehr, dass wir in der Liga bleiben“, sagt er. Die Chancen beziffert er mutig auf 50:50 – und sendet eine Botschaft an Gott, ihm und dem S04 zu helfen.

„So Gott will, steigen wir nicht ab“

„So Gott will, steigen wir nicht ab. In einer Woche werden wir, so Gott will, in der Liga bleiben“, sagt er nach dem 2:2 des FC Schalke 04 gegen die Eintracht. Göttlichen Beistand kann der S04 gebrauchen. Denn die Vorzeichen sind schlecht.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Am Samstag (15.30 Uhr) geht es rund in der Bundesliga. Selbst ein Sieg bei RB Leipzig würde Königsblau kein weiteres Jahr Erste Liga garantieren. Bochum (in Leverkusen) und Stuttgart (gegen Hoffenheim) – mindestens einer der beiden muss patzen.