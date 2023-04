FC Schalke 04: Leihprofi feiert langersehntes Comeback – auch S04 freut sich darüber

Acht Spieler des FC Schalke 04 sind in dieser Saison verliehen worden, um Spielpraxis zu sammeln. Bei den meisten sieht es auch ganz ordentlich aus. Die größte Hoffnung macht Marvin Pieringer.

18 Spiele, acht Tore und sechs Vorlagen: So lautete die starke Bilanz des Stürmers beim SC Paderborn, bis er sich verletzte und lange ausfiel. Jetzt feierte die Leihgabe des FC Schalke 04 sein Comeback mit einem Knall. Vor allem S04 wird sich darüber freuen.

FC Schalke 04: Leihgabe Pieringer feiert Comeback

Es war ein Schock für den SC Paderborn, aber auch für den FC Schalke 04. Marvin Pieringer verletzte sich Ende März schwer und fiel seitdem aus. Der Stürmer hatte sich im Training verletzt und zog sich eine Fraktur am rechten Sprungbein zu. Die Paderborner mussten lange ohne ihn auskommen. Sein Fehlen machte sich bemerkbar.

Denn lange waren die Ostwestfalen auf dem besten Weg, in die Bundesliga aufzusteigen. Doch immer wieder patzten die Paderborner, ließen viele Punkte liegen. Am 28. April gegen Eintracht Braunschweig kehrte dann wieder Hoffnung ein. Pieringer stand erstmals wieder im Kader und feierte sein Comeback.

Der Angreifer kam in der 77. Minute beim Stand von 3:1 für die Paderborner rein und bereitete in der Schlussphase noch einen Treffer vor. Der Stürmer hatte in der Nachspielzeit sogar die Möglichkeit, selbst erfolgreich zu sein, verschoss allerdings einen Elfmeter deutlich. Am Ende siegten Pieringer und Co. deutlich mit 5:1. Der Rückstand auf den Tabellendritten HSV beträgt sechs Punkte, auf einen direkten Aufstiegsplatz, wo aktuell Heidenheim steht, sind es zehn Punkte.

S04 freut sich auf Pieringer-Rückkehr

Beim FC Schalke 04 verfolgt man die Entwicklung von Pieringer ganz genau und ist auch zufrieden mit dem 23-Jährigen. Seine Statistik lässt sich ja auch sehen. Da fragen sich viele, was wäre, wenn die Leihgabe nicht acht Spiele ausgefallen wäre.

So oder so wird Königsblau den Stürmer für die kommende Saison zurückholen. Paderborn hat keine Kaufpflicht oder Kaufoption. Egal ob Bundesliga oder zweite Liga – mit Pieringer hat S04 dann einen torgefährlichen Stürmer im Kader. Schon in der Winterpause gab es die Forderung der S04-Fans, den Angreifer direkt wiederzuholen, damit er der harmlosen Offensive im Abstiegskampf helfen kann.