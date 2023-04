FC Schalke 04: Heimlich, still und leise – S04 verlängert Vertrag von Hoffnungsträger

Eigentlich konzentriert sich der FC Schalke 04 aktuell nur auf den Klassenerhalt. Im Saison-Endspurt brauchen die Königsblauen unbedingt Erfolgserlebnisse, damit der erneute Abstieg in die 2. Liga verhindert wird. Die Knappen sind aktuell Tabellen-Vorletzter, haben drei Punkte Rückstand auf’s rettende Ufer.

Doch nebenbei wird auch schon am Kader für die kommende Spielzeit gearbeitet. Heimlich, ohne dass es jemand mitbekommt, hat der FC Schalke 04 nun mit einem Star der Mannschaft verlängert. Den Gelsenkirchenern winkt im Sommer dennoch ein Geldregen durch ihn.

FC Schalke 04 verlängert heimlich mit Star

29 Spiele, neun Tore und eine Vorlage: Marius Bülter ist auch in seiner zweiten Saison beim FC Schalke 04 mehr als nur wichtig für den Verein. Vor allem in der Rückrunde zeigt sich der Torschütze in einer starken Verfassung, schoss für S04 wichtige Treffer und hat einen großen Anteil daran, dass es noch Hoffnung auf den Klassenerhalt gibt.

Der 30-Jährige will erst nach Saisonende über seine Zukunft entscheiden. Es sollen bereits einige Interessenten bei ihm angeklopft haben. Ein weiteres Jahr in der 2. Liga mit S04 ist allerdings unwahrscheinlich. Doch jetzt gibt es eine mehr als nur gute Nachricht für die königsblauen Anhänger.

Wie die „Sport Bild“ berichtet, hat sich der Bülters Vertrag aufgrund einer Klausel still und heimlich von ursprünglich 2024 bis 2025 verlängert und ist für beide Ligen gültig.

Bülter trotz Verlängerung im Sommer weg?

Somit kann der FC Schalke 04 für den Offensivakteur im Sommer eine deutlich höhere Ablösesumme fordern, wenn denn auch gute Angebote für Bülter reinkommen sollten.

Doch zunächst einmal gilt der Fokus – sowohl vom 30-Jährigen als auch von den Gelsenkirchenern – voll dem Abstiegskampf. S04 ist fünf Spieltage vor dem Ende Vorletzter mit 24 Punkten. Auf den Relegationsplatz, auf dem aktuell der VfB Stuttgart liegt, ist es ein Punkt Rückstand. Ans rettende Ufer sind es drei Zähler.

Am kommenden Wochenende hat Schalke dann die Möglichkeit, einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen. Gegen Werder Bremen wollen Bülter und Co. drei wichtige Punkte einfahren. Denn danach kommen die ganz harten Brocken mit dem FSV Mainz 05, der in hervorragender Verfassung ist, dem FC Bayern, Eintracht Frankfurt und RB Leipzig zum Schluss.