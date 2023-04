FC Schalke 04: Nächster Rückschlag für Eigengewächs – seine Zukunft beim S04 ist ungewiss

16 Spiele, davon drei in der Startelf und nur einmal über die vollen 90 Minuten: Mehmet Can Aydin hat sich die laufende Saison beim FC Schalke 04 sicherlich anders vorgestellt. Der Youngster der Königsblauen saß die meiste Zeit sogar nur auf der Bank, kam oft nicht zum Einsatz.

Beim 5:2-Sieg gegen Hertha BSC wurde das Talent des FC Schalke 04 sogar auf die Tribüne degradiert. Hoffnungen auf mehr Einsätze hat sich Aydin zuletzt gemacht, als mit Cedric Brunner der etatmäßige Rechtsverteidiger ausgefallen ist. Ihm droht wohl auch das Saison-Aus. Doch für den 21-jährigen Aydin kam es noch bitterer.

FC Schalke 04: Rückschlag für Eigengewächs Aydin

Er sei eine Option für das Auswärtsspiel beim SC Freiburg (0:4) gewesen, erklärte Cheftrainer Thomas Reis davor. Schließlich kam Mehmet Can Aydin vom FC Schalke 04 in der 2.Liga-Saison oft auf dieser Position zum Einsatz und zeigte dabei auch sein Talent. In der Bundesliga sieht das dagegen anders aus.

Auch interessant: FC Schalke 04 chancenlos im Abstiegskampf? Dieses Problem droht S04 den Kopf zu kosten

In Freiburg saß Aydin eine Stunde lang zunächst auf der Bank, ehe er für die letzten 30 Minuten für Jere Uronen in die Partie kam. Die finnische Leihgabe bekam von Reis das Vertrauen, für Aydin war es bereits der zweite Rückschlag binnen weniger Wochen.

Denn eine Woche zuvor war das Eigengewächs der Königsblauen nicht einmal im Kader und wollte von seinem Coach die Gründe dafür wissen. „Er hat mich gefragt, wieso er nur auf der Tribüne saß. Ich habe versucht, ihm das zu erklären. Man muss den Kader ja so zusammenstellen, dass man auf alle möglichen Dinge reagieren kann. Das war für ihn natürlich nicht so ganz einfach. Es geht aber nicht um Einzelschicksale. Das war in seinem Fall eine taktische Entscheidung. Jetzt wäre es eine Option, dass er spielt“, betonte Reis.

Wie geht es mit Aydin weiter?

Aydin spielte, allerdings wie so oft schon in dieser Saison, nur für die Schlussphase. Beim FC Schalke 04 wird man die Personalie im Sommer sicherlich ganz genau beobachten. Für die zweite Liga ist der Abwehrspieler sicherlich ein Kandidat auf der Rechtsverteidiger-Position, bei einem Klassenerhalt werden die Knappen wohl Angebote nicht unbedingt ablehnen.

In der Vergangenheit gab es immer wieder Interessenten aus der Türkei, die den erst kürzlich für die türkische Nationalmannschaft nominierten Aydin gerne unter Vertrag nehmen wollen.

Mehr News für dich:

Doch bis zum Saisonende sind es noch fünf Spiele, in denen sich Aydin noch einmal beweisen kann – egal ob von der Bank aus oder als Stammspieler – und seinen zweiten Abstieg mit seinem Herzensklub vermeiden will.