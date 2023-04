FC Schalke 04: Abgang im Sommer? Star macht S04 eine Ansage – „Will nicht warten“

Er kam, sah und traf für den FC Schalke 04: Marcin Kaminski. Beim 5:2-Erfolg im Kellerduell gegen Hertha BSC stand der Pole nach langer Zeit erstmals wieder in der Startelf der Königsblauen und konnte nicht nur mit seinem ersten Tor in dieser Saison überzeugen.

Der Innenverteidiger hat beim FC Schalke 04 nur noch einen Vertrag bis zum Saisonende. Wie geht es dann für Kaminski weiter? Der 31-Jährige äußerte sich mit klaren Worten an seinen Arbeitgeber.

FC Schalke 04: Kaminski macht S04 Ansage

Für den FC Schalke 04 kam Kaminski in dieser Saison lediglich in drei Partien zum Einsatz. Am ersten Spieltag gegen den 1. FC Köln (1:3) sogar über die vollen 90 Minuten und beim 2:0-Sieg in Bochum für eine Minute. Oftmals fiel der Abwehrspieler in dieser Saison aus. Umso überraschend war dann sein Startelfeinsatz gegen Hertha am vergangenen Spieltag.

Kaminski machte seine Arbeit gut, belohnte sich mit einem traumhaften Freistoß in der Nachspielzeit dann auch noch mit einem Treffer. Im Interview mit dem polnischen YouTube-Format von „meczyski.pl“ packte der Pole nun über seine Zukunft aus. Schließlich läuft sein Vertrag im Sommer aus.

„Aktuell gibt es keine Vertragsgespräche. Ich glaube, dass der Klub auch wartet, wie sich die ganze Situation entwickelt und in welche Richtung es geht. Aber ich will nicht warten. Ich will irgendwelche Informationen erhalten, wie man mit mir plant. Ich fühle mich jedenfalls sehr gut an diesem Ort. Wenn ich jetzt noch spielen sollte, dann kann es so weiter gehen“, so Kaminski deutlich.

Rückkehr nach Polen?

Kaminski möchte also gerne beim FC Schalke 04 bleiben. Doch planen auch die Gelsenkirchener mit ihm? Auch zu einer möglichen Rückkehr nach Polen wurde der Verteidiger gefragt. Bei Lech Posen hat der siebenmalige polnische Nationalspieler seine Profikarriere gestartet.

Marcin Kaminski (r.) will beim FC Schalke 04 bleiben. Foto: IMAGO / Chai v.d. Laage

„Das ist eine schwierige Frage. Posen bleibt für mich immer ein wichtiger Ort. Ich schaue auch mir die Spiele von Lech an, wenn es mir dir Zeit erlaubt. Ich habe bei Lech viele Jahre verbracht und habe dem Verein viel zu verdanken. Sie spielen eine super Europapokal-Saison. Ich will da auch nichts ausschließen“, so Kaminski, der abschließend dennoch betont: „Aber aktuell ist es so, dass ich auf Schalke bleiben will. Aber wir werden sehen, wo ich dann in der neuen Saison spielen werde. Auf jeden Fall wird das ein Ort sein, an dem ich glücklich bin. Aktuell möchte ich mich da auch an keinen Spekulationen beteiligen.“

Der Linksfuß wechselte in der Zweitliga-Saison des FC Schalke 04 nach Gelsenkirchen und war einer der Aufstiegshelden. Kaminski stand in 31 Ligaspielen auf dem Platz und steuerte zwei Tore bei.