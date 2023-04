FC Schalke 04: Bittere Wende! Sicher geglaubter Deal droht zu platzen

Schock-Nachricht für Austria Wien! Der österreichische Traditionsklub bangt um seine Teilnahme an der österreichischen Bundesliga – und das könnte auch Auswirkungen auf den FC Schalke 04 haben.

Bei Austria Wien kickt nämlich aktuell Reinhold Ranftl. Den Rechtsverteidiger hat der FC Schalke 04 zu Saisonbeginn in seine Heimat verliehen und dort sollte er auch nach der Saison bleiben. Doch nun droht der Deal zu platzen.

FC Schalke 04: Ranftl-Deal wackelt

Wie die Österreichische Bundesliga am Donnerstag (13. April) mitteilte, erhält Austria Wien für die kommende Saison vorerst keine Lizenz für die höchste Spielklasse des Landes. Der Verband führte finanzielle Gründe für seine Entscheidung an. Die Verbindlichkeiten des Klubs sollen bei 64,4 Millionen Euro liegen.

Bis zum 21. April hat Austria Wien nun die Möglichkeit, Einspruch gegen das Urteil einzulegen. Eine endgültige Entscheidung soll allerdings erst im Mai fallen. Erst dann ist also endgültig klar, ob Austria Wien im nächsten Jahr in der Bundesliga an den Start gehen kann.

Damit droht auch ein sicher geglaubter Deal des FC Schalke 04 zu platzen. Bis vor wenigen Tagen sah nämlich noch alles danach aus, dass Austria Wien Reinhold Ranftl über die Saison hinaus verpflichten will.

Austria will Ranftl fest verpflichten

Der Rechtsverteidiger ist nach einem erfolglosen Jahr bei Schalke an die Wiener verliehen worden und fühlt sich dort pudelwohl. Ranftl ist dort Stammkraft und möchte in seiner Heimat bleiben. „Man weiß, was man aneinander hat und kann sich das natürlich vorstellen. Wir sind im Austausch mit Schalke und seinem Management, können momentan aber nicht mehr dazu berichten“, sagte Austrias Sportdirektor Manuel Ortlechner erst kürzlich.



Jetzt wackelt der sichergeglaubte Deal aber noch zu platzen. Für Schalke würde es bedeuten, dass Ranftl im Sommer zurückkehrt. Sein Vertrag bei Königsblau läuft noch bis 2024.