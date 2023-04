FC Schalke 04: Stürmer-Tausch im Abstiegskracher? „Spiele schon mit dem Gedanken“

Während Thomas Reis und sein Trainerteam die Defensive des FC Schalke 04 in den vergangenen Wochen und Monaten stabilisieren konnte, bleibt der Angriff weiterhin das große Problem. Der S04 stellt weiterhin die schlechteste Offensive der Liga.

Um das zu ändern, versucht Reis nahezu alles. Im Abstiegskracher gegen Hertha BSC Berlin (Freitag, 14. April, 20:30 Uhr) könnte es demnach sogar zu einem erneuten Wechsel auf der Stürmer-Position kommen. Simon Terodde sei ein denkbarer Kandidat für die Startelf des FC Schalke 04.

FC Schalke 04: Erstes Mal Startelf seit acht Spielen?

Simon Terodde war und ist einer der Helden der vergangenen Saison. Doch so sehr er Schalke im Zweitliga-Jahr half, so wenig gelingt ihm in der aktuellen Spielzeit. Der Kult-Stürmer kommt auf lediglich vier Torbeteiligungen in 27 Partien. Eine Horror-Bilanz für den Zweitliga-Rekordknipser. Er schaffte es zu selten, wirklich zu überzeugen und gefährlich zu werden.

Seitdem Neuzugang Michael Frey auf Schalke ist, ist Terodde nur noch Bankdrücker. Der 35-Jährige musste sich in den vergangenen Wochen mit wenig Spielzeit zufrieden geben und kam meist erstmal für die letzten 15 Minuten. Das könnte sich gegen Berlin nun ändern. Denn auch Sturm-Kollege Frey überzeugt nicht wirklich. Zwar arbeitet der Schweizer extrem viel und kommt auf drei Vorlagen. Doch ein Tor gelang ihm in seinen zwölf Spielen für S04 nicht.

++ FC Schalke 04: Heimlich, still und leise – hat sich der Vertrag eines Stars verlängert? ++

So könnte Reis erneut Terodde den Vorzug geben und den Kult-Stürmer erstmals seit dem Gladbach-Spiel wieder von Beginn an starten lassen. „Er ist immer eine Option, Ich spiele schon mit dem Gedanken, ihn von Anfang an zu bringen“, verriet der 49-Jährige. Eine Aussage, der vielleicht Taten folgen. Der S04 braucht dringend Tore. Diese soll nun also vielleicht doch Terodde liefern. Es bleibt dabei: Thomas Reis versucht alles.

Topp eine weitere Option

Reis ist nicht wirklich für große Experimente bekannt. Angesichts der Lage könnte der S04-Coach aber auch ein Ass aus dem Ärmel holen und Knappenschmiede-Juwel Keke Topp seinen ersten Bundesliga-Startelfeinsatz bescheren. Der 19-Jährige ist der Shootingstar der U-19-Mannschaft des S04 und sorgt regelmäßig für Tore. In Sinsheim kam er auch schon zu seinem Bundesliga-Debüt. Erste gute Ansätze waren zwar zu sehen, für mehr reichte es, auch aufgrund des Spielstands, jedoch nicht. Trotzdem könnte Reis den jungen Angreifer bringen und für eine dicke Überraschung sorgen. Damit rechnet die Hertha wohl sicherlich nicht.

Weitere News:

Wer auch immer am Freitagabend in der Startelf stehen wird, soll und muss für gefährliche Toraktionen oder im besten Fall für Torerfolge sorgen. Königsblau brauch dringend Punkte, um den Klassenerhalt noch zu schaffen. Da wären einige Tore sehr hilfreich. Vielleicht zündet Terodde nach seinem Bankplatz in den letzten Wochen nun doch noch und schießt den S04 zum Klassenerhalt. Für Terodde und den S04 wäre es das erwünschte Happy End.