FC Schalke 04: Heimlich, still und leise – hat sich der Vertrag eines Stars verlängert?

Für den FC Schalke 04 ist das kommende Heimspiel gegen Hertha Berlin (Freitag, 14. April, 20:30 Uhr) ein selbst ausgerufenes Endspiel um den Klassenerhalt. S04-Keeper Ralf Fährmann erklärte nach der Hoffenheim-Pleite, dass das Spiel gegen den Hauptstadt-Klub das wohl entscheidendste Spiel der Saison sein wird. Dementsprechend groß ist die Anspannung in Gelsenkirchen.

Neben all der Anspannung und der Brisanz vor dem anstehenden Spiel gibt es eine gute Nachricht für den FC Schalke 04. Der Vertrag eines Aufstiegshelden hat sich laut übereinstimmender Medienberichte um ein weiteres Jahr verlängert. Demnach spielt der S04-Star noch mindestens ein Jahr am Berger Feld.

FC Schalke 04: Bleibt Drexler über den Sommer hinaus?

Dominick Drexler entwickelte sich im Laufe seiner Zeit durchaus zu einem Publikumsliebling bei S04. Drexler kam im Sommer 2021 vom 1. FC Köln und schaffte mit Königsblau den direkten Wiederaufstieg. Besonders in der laufenden Saison gilt er als einer der wenigen konstanten Spieler, die offensiv für Gefahr sorgen können. Der gebürtige Bonner kommt auf sechs Torbeteiligungen in dieser Spielzeit. Zuletzt fiel er aufgrund einer Muskelverletzung aus. Gegen Leverkusen feierte er sein Comeback. Auch in Sinsheim konnte er erneut einen Kurzeinsatz verbuchen.

In den verbleibenden sieben Spielen könnte der Ex-Kölner also wieder zu einem wichtigen Faktor werden. Drexler kann sowohl im Zentrum, als auch auf dem rechten Flügel spielen. Dort soll er auch, ligaunabhängig, im nächsten Jahr zum Einsatz kommen. Laut mehrerer Medienberichte soll sich der, ursprünglich in diesem Jahr auslaufende, Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert haben. Dieser soll für Liga eins als auch Liga zwei gelten.

Besonders kurios: Das Arbeitspapier soll sich demnach schon beim Aufstieg bis 2024 verlängert haben. Jedoch kam davon bislang nichts an die Öffentlichkeit. Niemand hat von der heimlichen Klausel im Vertrag gewusst. Es gibt aber auch andere Berichte, dass sich der Vertrag erst durch den Einsatz in Hoffenheim verlängert haben. Unter anderem die „Sportbild“ berichtet von einer Klausel, nach der Drexler bei 22 Pflichtspiel-Einsätzen ein weiteres Jahr gebunden wird. Über die Hintergründe der Vertragsverlängerung herrscht also noch eine gewisse Unklarheit. Eine offizielle Bestätigung seitens des Vereins steht noch aus.

Wichtige Säule beim Zweitliga-Neu-Aufbau

Für den S04 und die Fans ist die Vertragsverlängerung von Drexler sicherlich eine gute Nachricht. Denn der Mittelfeldspieler überzeugte in dieser Saison nicht nur mit guten Leistungen, sondern identifiziert sich vollkommen mit dem Ruhrpott-Klub. Der 32-Jährige lässt sein gesamtes Herz auf dem Platz und gibt in jedem Spiel hundert Prozent. Attribute, die bei Blau-Weiß gerne gesehen sind.

Im Falle des Abstieges könnte Drexler so eine der wichtigen Säulen der Neu-Strukturierung und des Umbruches werden. Gelingt S04 der Klassenerhalt nicht, wird ein großer Teil des aktuellen Kaders wegbrechen. In Liga zwei müsste also ein erneuter Aufbau des Kaders her. Da hilft es natürlich enorm, wenn man auf routinierte Spieler, die den Verein bereits kennen, setzen kann. Drexler könnte in der kommenden Saison also noch wichtiger werden, als er es seit seiner Ankunft am Berger Feld ohnehin schon ist. Vor allem in der Kabine soll der Offensiv-Star ein extrem wichtiger Faktor sein. Immer wieder hält er Ansprachen oder Motivationsreden, heißt es.

Weitere News:

Das Kapitel FC Schalke 04 scheint sich also für Dominick Drexler fortzusetzen. In den verbleibenden sieben Spielen wird Drexler mit Sicherheit alles für die Liga-Rettung geben. Der Routinier soll aber unabhängig vom Ausgang der Saison mindestens ein weiteres Jahr für Königsblau auflaufen.