FC Schalke 04: Terodde geht – ER wäre der perfekte Nachfolger

Seit Mittwoch (05. April) steht es fest: Simon Terodde wird den FC Schalke 04 im Sommer nach zwei Jahren auf eigenen Wunsch verlassen. Der Vertrag des 35-Jährigen wird nicht verlängert. S04 muss sich nach einem neuen Angreifer umschauen.

Ein Stürmer, der sich in dieser Saison in den Fokus gespielt hat, ist Tim Kleindienst. Der 27-Jährige dürfte in das Profil des FC Schalke 04 sehr gut reinpassen. Knäbel und Co. sollten diese Personalie definitiv im Auge behalten.

FC Schalke 04: Kleindienst als Terodde-Ersatz?

Nach zwei Jahren bei S04 ist für Terodde jetzt Schluss. Der Aufstiegsheld macht im Sommer die Biege – und damit den Weg frei für neue Spieler. Noch ist unklar, wie sich der FC Schalke 04 in der nächsten Saison im Angriff aufstellt. Vieles hängt davon ab, in welcher Liga die Schalker in der nächsten Spielzeit kickt.

Kenan Karaman, Sebastian Polter (beide bis 2025) und Marius Bülter (bis 2024) besitzen noch gültige Arbeitspapiere. Bei Michael Frey ist die Situation etwas verzwickter. S04 besitzt eine Kaufoption – diese soll laut Medienberichten rund zwei Millionen Euro betragen und für beide Ligen gelten. Ein Ersatz für Simon Terodde muss wohl her – egal ob Frey bleibt oder nicht.

Tim Kleindienst führt die Torschützenliste in der 2. Bundesliga mit 20 Toren an. Foto: imago/Eibner

Ein Mann, der perfekt zum FC Schalke 04 passen würde, ist Tim Kleindienst. Der 27-Jährige schießt aktuell die 2. Bundesliga kurz und klein. Für den FC Heidenheim erzielte er in 24 Spielen starke 20 Treffer. Kleindienst ist 1,94 Meter groß und kopfballstark. Er macht die Bälle fest, hat einen starken linken Fuß und ist sich nicht zu schade für Defensivarbeit – ein „Malocher“, wie man auf Schalke sagt.

So realistisch ist ein Kleindienst-Transfer

Damit passt Kleindienst perfekt in das System von Trainer Thomas Reis, der bevorzugt auf einen großen Mittelstürmer setzt. Und im Vergleich zu Terodde ist Kleindienst beweglicher und schneller. Er könnte also sogar ein kleines Upgrade sein.

Das Problem für Schalke könnte die Ablösesumme sein. Kleindienst besitzt in Heidenheim noch einen Vertrag bis 2025. 2021 überwiesen die Heidenheimer noch 3,5 Millionen Euro an KAA Gent. Außerdem dürfte Kleindienst nur ein Thema werden, wenn Schalke drin bleibt – und die Heidenheimer den Aufstieg verpassen. Kleindienst wäre mit Sicherheit ein tolle Option für den FC Schalke 04, dafür muss jedoch vieles zusammenkommen.