FC Schalke 04: Still und heimlich abseits des Derbys – Neuzugang feiert erstes Erfolgserlebnis

Beim FC Schalke 04 war der Fokus an diesem Wochenende voll und ganz auf das Revierderby bei Borussia Dortmund gerichtet.

Doch auch die anderen Mannschaften des Klubs spielten. So zum Beispiel die U23 des FC Schalke 04, wo hin und wieder auch einige Spieler aus dem Profiteam dabei waren. Einer davon ist Ibrahima Cisse, der jetzt ein erstes Erfolgserlebnis im S04-Trikot erlebte.

FC Schalke 04: Neuzugang mit Premieren-Treffer

Wenige Stunden vor dem Revierderby zwischen dem BVB und Schalke gab es bei den Königsblauen noch eine weitere wichtige Partie. Die U23 gastierte in der Regionalliga West bei der Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf.

Nach dem 3:1-Erfolg gegen Rot-Weiß Oberhausen und dem 4:1 gegen den 1. FC Düren sollte der dritte Sieg in Folge her. Dabei sah es anfangs nicht gut aus.

Ibrahima Cisse trainiert zwar bei den Profis, doch spielt für die Schalker U23 in der Regionalliga. Foto: IMAGO / Team 2

Schon nach 15 Minuten gingen die Düsseldorfer durch Niemiec in Führung. Die Reservemannschaft der Knappen brauchte etwas, konnte dann aber antworten. Ibrahima Cisse, den Schalke in diesem Sommer ablösefrei verpflichtete, konnte in der 35. Minute seinen ersten Treffer im S04-Trikot erzielen.

Schalkes U23 feiert nächsten Sieg

Bei den Profis kommt der 21-Jährige bislang noch nicht an Maya Yoshida, Sepp van den Berg oder Leo Greiml vorbei, darf dafür in der Regionalliga Spielpraxis sammeln.

Nur zehn Minuten nach seinem 1:1-Ausgleich erzielte S04-Talent Sidi Sane vor dem Halbzeitpfiff die Führung. Direkt nach dem Seitenwechsel erhöhte Boboy auf 3:1, ehe Kozuki in der 65. Minute für die Entscheidung sorgte. Der Anschlusstreffer von Düsseldorfs Seven (70.) kam jedoch zu spät.

Mehr Schalke-News:

Für die Schalker U23 bedeutet der dritte Sieg in Folge auch der Sprung auf Platz vier in der Tabelle. Auf Spitzenreiter und Aufstiegsfavorit Preussen Münster sind es sechs Punkte Rückstand.