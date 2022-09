Dortmund – Schalke: Bittere Nachricht für BVB-Star! ER verpasst das Derby

Auf diesen Tag haben die Fans lange gewartet: Borussia Dortmund gegen FC Schalke 04.

Die Mutter aller Derbys findet an diesem 7. Bundesliga-Spieltag. Doch als die BVB-Fans die Aufstellung der Partie Borussia Dortmund – Schalke sehen, vermissen sie einen Profi.

Dortmund – Schalke: Bittere Nachricht für BVB-Star!

Im Revierderby muss der BVB weiter auf Nummer-eins-Keeper Kobel (Muskelfaserriss) auskommen, der ebenso wie Bynoe-Gittens, Dahoud (beide Schulter-OP), Morey (Knie-OP) und Haller (Tumorerkrankung) noch ausfällt.

Revierderby: Die Aufstellungen

BVB: Meyer – Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Wolf – Bellingham, Özcan – Brandt, Reus, Malen – Modeste

Schalke: Schwolow – Matriciani, van den Berg, Yoshida, Mohr – Krauß, Flick – Larsson, Drexler, Bülter – Terodde

Kurzfristig fällt noch ein weiterer BVB-Star verletzungsbedingt aus. Raphael Guerreiro fehlt auf dem Spielberichtsbogen. Der Portugiese hat es aufgrund einer Muskelverletzung nicht in den Kader für das Revierderby geschafft.

BVB – Schalke: Vier Veränderungen von Terzic

Und so sieht die Aufstellung aus: Im Vergleich zur 1:2-Niederlage bei Manchester City in der Champions League rotiert BVB-Coach Erdin Terzic auf vier Positionen: Statt Süle, Can und Reyna (alle Bank) und Guerreiro beginnen Schlotterbeck, Wolf, Brandt und Malen.

Auf der anderen Seite hat Schalke-Trainer Frank Kramer keine Veränderung an der Startelf im Vergleich zum 3:1-Derbysieg gegen den VfL Bochum vorgenommen.

Alle News zum Derby BVB – Schalke:

Die Gelsenkirchenern müssen lediglich auf Cedric Brunner (muskuläre Probleme), und Marcin Kaminski (Risswunde) verzichten. Alle weiteren Infos gibt es zudem in unserem Derby-Blog (Hier mehr).