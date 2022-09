BVB gegen Schalke: Deutliche Kampfansage – „Kann nur einen Sieger geben“

Es ist Derbytime in der Bundesliga! Am Samstag (17. September) kommt es zum Duell der Revierrivalen Borussia Dortmund und Schalke 04.

Vor der Partie kommt eine deutliche Kampfansage aus dem Lager von Borussia Dortmund.

BVB – Schalke: Deutliche Kampfansage

Wenige Minuten fehlten den Dortmundern am Mittwoch in der Champions League gegen Manchester City, doch ausgerechnet in der Schlussphase kassierte der BVB zwei bittere Gegentore und verlor am Ende noch mit 1:2 gegen den englischen Meister.

Spielinfo

Borussia Dortmund – FC Schalke 04

Anstoß: 15.30 Uhr

Stadion: Signal-Iduna-Park

Voraussichtliche Aufstellungen:

Dortmund: A. Meyer – Meunier, Süle, Hummels, Guerreiro – Bellingham, Özcan – Brandt, Reus, T. Hazard – Modeste

Es fehlen: Bynoe-Gittens, Dahoud, Haller, Kobel, Morey

Schalke: Schwolow – Matriciani, van den Berg, Yoshida, T. Mohr – Krauß, Flick – Drexler, Bülter – Terodde, Polter

Es fehlen: Brunner, Kaminski

„Wir können stolz sein auf die Leistung. Aber für mich geht damit auch ein Stück weit Verpflichtung einher, Samstag im Derby eine richtig gute Leistung abzuliefern“, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl nach der CL-Partie in einer Medienrunde.

Kehl betonte, dass es ihm nicht darum gehe, die eigenen Fans mit einem Sieg gegen den Revierrivalen zu beglücken, „wir wollen den auch selber haben.“

Borussia Dortmund – Schalke: „Kann nur einen Sieger geben“

Gegen Manchester City waren die BVB-Stars um Marco Reus sowohl in der Verteidigung als auch in der Offensive phasenweise überlegen.

Borussia Dortmund: Sebastian Kehl macht eine deutliche Ansage vor dem Derby Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel

Kehl ist sich sicher: „Wenn die Mannschaft so auftritt wie heute, dann kann es nur einen Sieger geben am Wochenende.“

