Jadon Sancho: Achterbahnfahrt! Ex-BVB-Star zwischen Jubel und Tränen

Den 15. September 2022 wird Jadon Sancho so schnell nicht vergessen. Für den Ex-BVB-Star war es ein Tag mit Höhen und Tiefen.

Vor dem Europa League-Spiel gegen Sheriff Tiraspol hat Jadon Sancho einen bitteren Rückschlag kassiert, die passende Antwort gab der Angreifer von Manchester United nur wenige Stunden später auf dem Platz – und verzauberte die Fans dann noch mit einer rührenden Geste.

Jadon Sancho nicht für die Nationalmannschaft nominiert

In wenigen Monaten findet die WM in Katar statt. Liebend gern wäre Jadon Sancho für England dort am Start, doch jetzt muss er erstmal einen heftigen Rückschlag einstecken. Für die Länderspiele – unter anderem gegen Deutschland – wurde er von Nationaltrainer Gareth Southgate erneut nicht nominiert. Seine WM-Chancen schwinden.

Nach der Europameisterschaft 2021 im eigenen Land wurde Jadon Sancho nur noch einmal in die Nationalmannschaft berufen. Spieler wie Jarrod Bowen, Jack Grealish, Bukayo Saka oder Raheem Sterling erhalten zurzeit den Vorzug.

Jadon Sancho ist nicht für die Nationalmannschaft nominiert worden. Foto: IMAGO / PA Images

Treffer und rührende Geste von Ex-BVB-Star

Die passende Antwort lieferte Sancho im EL-Spiel gegen Tiraspol. Nach nur 17 Minuten traf er zur Führung und erzielte damit seinen dritten Treffer in den vergangenen sechs Spielen für Manchester United. Die Formkurve des 22-Jährigen zeigt nach oben, noch ist der WM-Zug nicht abgefahren.

Für einen besonderen Moment in der Europa League sorgte Sancho dann auch noch: Nach seinem Treffer zog er seinen Schienbeinschoner raus und streckte ihn die Luft. Darauf zu sehen war ein Bild von ihm.

„Ein Kind hat mich gebeten, sie zu tragen“, verriet der Ex-BVB-Profi nach dem Spiel. „Es war eine kleine Geste von mir, als ich traf, um ihm zu zeigen, dass ich Schienbeinschoner trage.“ Später twitterte er: „Das ist für dich, Jacob, Young Legend.“