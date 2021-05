FC Schalke 04: Diese Zahl beweist die blau-weiße Verzweiflung

Sinsheim. Der FC Schalke 04 schafft es Woche für Woche, auf neue Art und Weise zu enttäuschen. Dieses Mal: Eine 2:0-Führung in 17 Minuten nicht nur herschenken, sondern gleich in ein 2:4 verwandeln (lassen).

Bei der Pleite gegen Hoffenheim stellt der Revierklub außerdem einen Bundesliga-Negativrekord auf.

FC Schalke 04 stellt nächsten Negativrekord auf

In der ersten Halbzeit waren die Königsblauen noch gut davongekommen. Trotz einer klaren Überlegenheit der Kraichgauer konnte Schalke eine komfortable 2:0-Führung in die Halbzeitpause entführen.

Doch auch schon zu diesem Zeitpunkt hatten die Schalker einen neuen Rekordwert aufgestellt: Mit der Berufung von Florian Flick in die S04-Startelf hatte Trainer Dimitrios Grammozis den Revierklub in die Geschichtsbücher eingetragen. Flick war der 37. Akteur in der laufenden Spielzeit, der für Schalke auf dem Platz stand – historischer Höchstwert.

Florian Flick stand 90 Minuten für den FC Schalke 04 auf dem Feld. Foto: imago images/RHR-Foto

Damit überholten die Königsblauen den VfL Wolfsburg, der unter Trainer Felix Magath in der Saison 2011/12 „nur“ 36 Spieler ins Rennen geschickt hatte.

Mit der Einwechslung von Jimmy Kaparos setzt sich der S04 sogar noch weiter ab – und markiert die neue Bestmarke von 38 eingesetzten Spielern innerhalb einer Bundesliga-Saison.

S04-Top-News:

Ein weiterer Rekord, bei dem S04-Fans nach dieser miserablen Saison nur noch mit dem Kopf schütteln können. Kein Wechsel, keine Rotation konnte für frischen Wind beim Revierklub sorgen.

Der Zusammenbruch in Sinsheim bewies erneut, dass der Abstieg als Tabellenletzter die einzig logische Konsequenz für die blau-weiße Seuchensaison sein musste.

(the)