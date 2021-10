FC Schalke 04 mit Hammer-Nachricht! Fans in heller Aufregung – „Bekomme schon Gänsehaut“

Lange mussten die Fans des FC Schalke 04 auf diese Nachricht warten. Jetzt ist es endlich offiziell!

Diese Nachricht des FC Schalke 04 lässt die Fans vor Freude ausrasten. Foto: IMAGO / Team 2

Bisher waren lediglich 25.000 Zuschauer in der Veltins-Arena des FC Schalke 04 zugelassen, ab sofort darf die Besucherzahl deutlich erhöht werden.

FC Schalke 04 mit Super-Nachricht für die Fans

Wie der Verein mitteilte, hat das Gesundheitsministerium Nordrhein-Westfalen am Donnerstag eine neue Coronaschutzverordnung veröffentlicht. In dieser wird die bisher gültige Begrenzung der Besucherzahl im Sitzplatzbereich bei Großveranstaltungen aufgehoben.

Stehplätze werden auf 50 Prozent Normalkapazität begrent. Die Auslastung der Veltins-Arena wird sich damit von bisher 25.000 auf rund 54.000 Fans erhöhen.

Erfreuliche Nachrichten: Nach der neuen Coronaschutzverordnung kann die Kapazität der @VELTINSarena auf rund 54.000 Zuschauer erhöht werden 🙌🏽



ℹ️ Die #S04-Dauerkarteninhaber werden in den kommenden Tagen gesondert kontaktiert. Weitere Infos auf https://t.co/tgdrSrMRHZ ⤵️ — FC Schalke 04 (@s04) September 30, 2021

„Die Nachricht, dass wir die Veltins-Arena fast vollständig mit euch, unseren Fans füllen dürfen, freut uns riesig. Ich bekomme schon jetzt Gänsehaut, wenn ich an die lautstarke Unterstützung von über 50.000 Schalkern denke“, erklärt Peter Knäbel stellvertretend für den Vorstand der Königsblauen. Das letzte Heimspiel mit einer ähnlichen Zuschauerkapazität ist das 1:1-Unentschieden am 7. März 2020 gegen die TSG 1899 Hoffenheim gewesen.

S04-Fans aus dem Häuschen

Schalke hatte sich in den vergangenen Wochen bereits intensiv auf eine mögliche Aufweichung der Zuschauerbegrenzung vorbereitet und wird in den kommenden Tagen ein aktualisiertes Hygienekonzept für die neuen Kapazitäten fertigstellen.

„Auch werden die Knappen Rücksprache mit den örtlichen Behörden halten, um die in den vergangenen Monaten außergewöhnlich gute und von gegenseitigem Verständnis geprägte Kooperation erfolgreich fortzusetzen“, heißt es in der Mitteilung.

Für das Heimspiel gegen den FC Ingolstadt am Sonntag (3. Oktober), das auf der Grundlage der vorherigen Coronaschutzverordnung (maximal 25.000 Fans) geplant wurde, sind am Donnerstag (30.9.) noch in allen Kategorien Karten verfügbar und werden entsprechend der Nachfrage verkauft.

Die S04-Fans können es kaum glauben und sind nach dieser Nachricht aus dem Häuschen. „Endlich wieder Zuhause. Endlich wieder fast volles Haus. Endlich Schalke“, schreibt ein Schalker auf Twitter.

Wir haben weitere Reaktionen zusammengefasst:

„Nachricht des Tages.“

„Endlich wieder mit alle Mann in der Kurve sitzen und Gesichter wieder sehen, die man schon lange nicht mehr gesehen hat. Ich freue mich.“

„Krieg jetzt schon Hühnerfell, wenn ich dran denke.“

„Ein weiterer Schritt zurück in die Normalität.“

„Stellt das Bier kalt, das wird ein Fest!“

