FC Schalke 04: Terodde zu den Bayern? Trainer-Legende spricht über kuriosen Wechsel

In der zweiten Liga kann ihm niemand das Wasser reichen. Auch nach seinem Wechsel vom Hamburger SV zum FC Schalke 04 trifft Simon Terodde im Unterhaus nach Belieben. Gegen Ingolstadt egalisierte der Stürmer den Torrekord der zweiten Liga.

In der Bundesliga haftet dem Stürmer des FC Schalke 04 allerdings der Ruf an, seine Leistung dort nicht abrufen zu können. Dennoch macht sich nun unter anderem Trainer-Legende Peter Neururer für einen kuriosen Wechsel stark.

FC Schalke 04: Neururer und Schatzschneider bringen Terodde-Wechsel ins Spiel

Terodde im Trikot des FC Bayern München? Geht es nach Neururer und Zweitliga-Legende Dieter Schatzschneider, ist diese Konstellation gar nicht so abwegig. In ihren Augen sei Terodde eine perfekte Ergänzung für den Rekordmeister.

Dieter Schatzschneider bringt einen Terodde-Wechsel ins Spiel. Foto: imago images/Rust

„Wenn ich Bayern München wäre, ich würde mir den holen“, schwärmt Schatzschneider in einem Interview mit „Sport 1“ von dem Mann, der am Sonntag mit seinem Treffer mit der Hannover-Legende gleichzog. Beide stehen nun bei 153 Toren in der zweiten Liga. Nach der Länderspielpause dürfte Terodde schnell zu alleinigen Rekordhalter werden.

Und danach? Ein Wechsel aus der zweiten Liga in den europäischen Top-Fußball? „Das schadet doch nicht. Und dann spielt er eben nur zehnmal“, findet Schatzschneider, der vor allem Teroddes Anpassungsfähigkeit bei neuen Vereinen lobt.

„Er ist der erfolgreichste deutsche Stürmer“

Ähnlich sieht das Neururer, der Terodde ebenfalls gerne als Back-Up bei den Münchenern sehen würde. „Ich bin mir sicher: Würde er als Backup beim FC Bayern spielen, dann würde er dort mindestens genauso viele Tore erzielen wie Eric Maxim Choupo-Moting“, sagt er bei „Sport 1“.

Zudem kritisiert Neururer, dass Terodde nur auf seine Leistungen in der zweiten Liga beschränkt werde. „Er ist der erfolgreichste deutsche Stürmer“, bekräftigt der einstige Coach des FC Schalke 04.

FC Schalke 04: Terodde vergleicht Teamkollege mit einer Fußballlegende

Mehmet Aydin gelang am Wochenende ein absolutes Traumtor. Danach verglich ihn Terodde mit einer Legende >>> (mh)