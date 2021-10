FC Schalke 04: Terodde vergleicht Aydin nach Traumtor mit Fußballlegende – so cool reagiert das Juwel

Mit diesem Treffer hat sich Mehmet Aydin endgültig in die Herzen der Schalke-Fans geschossen. Beim Heimspiel gegen den FC Ingolstadt gelang dem Nachwuchsspieler ein absolutes Traumtor.

Nicht nur von den Anhängern des FC Schalke 04, sondern auch von seinen eigenen Mitspielern wurde er anschließend mit Lob überschüttet. Torjäger Simon Terodde vergleicht ihn gar mit einer absoluten Fußballlegende – und bekommt von Aydin eine vielsagende Antwort.

FC Schalke 04: Aydin-Tor erinnert Terodde an Schweden-Legende

Es lief die 65. Minute, als es in der Veltins-Arena kein Halten mehr gab. Nach einer Ecke von Thomas Ouwejan setzte Aydin im gegnerischen Strafraum zum Scherenschlag an und donnerte den Ball unter die Latte des Ingolstädter Tores.

Sein anschließender Jubellauf führte das Eigengewächs der Schalker geradewegs vor die Tribüne, wo er sich von Fans und Mitspielern ausgiebig feiern ließ. „Davon träumt man als kleiner Junge“, schrieb der 19-Jährige nach dem Spiel bei Instagram. „Mein 1. Profitor und das vor den eigenen Fans! Ein unglaubliches Gefühl.“

Es dauerte nicht lange, da häuften sich die Kommentare der Mitspieler und des Vereins, die Aydin beglückwünschten. „Was für ein Moment! Was für ein Tor“, antwortete Schalke 04 seinem Spieler. „Löwe“, meinte Blendi Idrizi und auch ein lobendes „Big Man“ gab es von Vorlagengeber Ouwejan.

Auch Top-Torjäger Terodde meldete sich zu Wort. „Zlatan“, schrieb der Stürmer lediglich in Anlehnung an Fußballlegende Zlatan Ibrahimovic. Was er damit meint, dürfte allerdings jedem klar sein. Der extrovertierte Schwede ist bekannt für spektakuläre Treffer und Showeinlagen. Terodde siedelt Aydins Tor wohl in einem ähnlichen Bereich an.

FC Schalke 04: So reagiert Aydin auf den Ibrahimovic-Vergleich

Ein Lob, dass Aydin gleich zurückgab. „Wer mit TORodde zusammenkickt, muss sich nichts von Zlatan abschauen“, entgegnete das Juwel seinem Teamkameraden und zollte ihm damit auch für den Zweitliga-Torrekord Respekt.

Neben Aydin war Terodde am Sonntagnachmittag einmal mehr der gefeierte Mann beim FC Schalke 04. In der 77. Minute erzielte der Angreifer das 3:0 und damit seinen 153. Treffer im Unterhaus. Damit zieht er mit Dieter Schatzschneider gleich. Ein Fan ärgerte sich beim Rekordtor allerdings gewaltig >>> (mh).