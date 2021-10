FC Schalke 04: Ex-Profi wehrt sich gegen sein schlechtes Image – „War nie ein Söldner“

Beim FC Schalke 04 gab es in den vergangenen Jahren zahlreiche Profis, die ihren Erwartungen nicht gerecht wurden.

Einer von ihnen ist Sidney Sam, der vor wenigen Tagen erst sein Karriereende bekanntgab. Für den FC Schalke 04 absolvierte Sam lediglich 22 Pflichtspiele in drei Jahren – sowohl der 33-Jährige, als auch die Königsblauen blicken enttäuschend auf die Zeit zurück.

FC Schalke 04: Ex-Profi wehrt sich gegen sein Image

In der Saison 2013/14 folgte der überraschende Wechsel von Sam aus Leverkusen zum FC Schalke 04 für 2,5 Millionen Euro. Das erfolgslose Kapitel endete 2017 aufgrund zahlreicher Verletzungen.

FC Schalke 04: Ex-S04-Profi Sidney Sam wehrte sich gegen sein schlechtes Image. Foto: IMAGO / Team 2

„Jeder weiß, dass meine Zeit bei Schalke nicht gut war. Das war umso enttäuschender, weil ich in Leverkusen Nationalspieler wurde. Den Wechsel zu den Königsblauen hatte ich mir sicherlich anders vorgestellt. Ich kam dahin und war leider am Anfang nur verletzt. Das hat sich so durchgezogen. Sicherlich auf beiden Seiten sehr enttäuschend“, sagt Sam gegenüber „Sport1“.

+++ FC Schalke 04: Ex-Star verrät sein Traumtor – S04-Fans erinnern sich ungern zurück: „War ein Stich ins Herz“ +++

Auch gegen sein damals schlechtes Image wehrt sich der Linksfuß. „Ich war nie ein Söldner. Aber ich war außen vor und konnte nirgendwohin wechseln, das sah natürlich schlecht aus.“

Sam: „Sicherlich wäre da mehr gegangen“

Der ehemalige Nationalspieler weiß aber auch, dass da mehr möglich gewesen wäre, wenn die ganzen hartnäckigen Ausfälle nicht wären. „Sicherlich wäre da mehr gegangen, wenn es nicht die Verletzungen gegeben hätte.“

Nach der Schalke-Zeit verbrachte er „eine tolle Zeit“ beim VfL Bochum und hatte mit dem SCR Altach „nicht den größten Verein, aber einen Verein mit tollen Bedingungen und tollen Menschen“.

------------------------------------

Mehr News zum FC Schalke 04:

FC Schalke 04: Neuzugang schraubt Erwartungen runter – „Werde jetzt nicht der neue Leroy Sané“

FC Schalke 04: Bitterer Rückschlag für S04-Star! Doch kein zeitnahes Comeback?

FC Schalke 04 mit Hammer-Nachricht für die Fans – „Bekomme schon Gänsehaut“

------------------------------------

Ein weiterer Ex-Profi des FC Schalke 04 wendete sich an die königsblauen Anhänger mit emotionalen Worten. >>> Hier geht es zur ganzen Geschichte. (oa)