Eintracht Frankfurt – FC Schalke 04: Reis sorgt für faustdicke Überraschung – mit IHM hatte niemand gerechnet

Pflichtspielauftakt in der Fußball-Bundesliga und vor der Partie Eintracht Frankfurt – FC Schalke 04 (21. Januar, 15.30 Uhr) sorgt Cheftrainer Thomas Reis für eine Riesen-Überraschung.

Als für die Aufstellungen für die Begegnung Eintracht Frankfurt – FC Schalke 04 verkündet wurden, konnten viele der königsblauen Fans nicht glauben, wer von Anfang an startet.

Eintracht Frankfurt – FC Schalke 04: Reis sorgt für dicke Überraschung

Eigentlich stand er vor dem Abgang, sollte S04 schon in diesem Winter verlassen und steht überraschenderweise für den Pflichtspielauftakt in 2023 in der Startelf: Jordan Larsson. Der Schwede konnte seit seiner Ankunft nicht überzeugen, wurde immer wieder öffentlich kritisiert.

In der Winter-Vorbereitung ließ Larsson in einigen Testspielen immer wieder seine Klasse aufblitzen. Davon und viel mehr erhofft sich wohl auch Thomas Reis jetzt im Kampf um den Klassenerhalt. Für die Partie Eintracht Frankfurt – FC Schalke 04 steht Larsson daher in der Startelf. Diese Chance sollte und will der enttäuschende Neuzugang nun aber nutzen, damit rund zehn Tage vor dem Ende des Transferfensters ein Abgang doch nicht zur Realität wird.

Aufstellungen

Eintracht: Trapp – Jakić, Smolčić, N’Dicka – Dina-Ebimbe, Kamada, Sow, Knauff – Lindstrøm, Muani, Götze

Schalke: Schwolow – Brunner, Matriciani, Yoshida, Uronen – Krauß, Latza – Kozuki, Larsson, Bülter – Terodde

Es ist aber nicht die einzige Überraschung. Neben Larsson startet auch der größte Gewinner der Vorbereitung Soichiro Kozuki. Außerdem feiert auch Neuzugang Jere Uronen sein Pflichtspieldebüt für die Knappen.

Keke Topp auf der Bank

Sein Debüt in der Fußball-Bundesliga könnte auch Keke Topp geben. Der U19-Torjäger sitzt bei Eintracht Frankfurt – FC Schalke 04 zunächst auf der Bank. Gut möglich, dass Reis ihm auch einige Minuten geben wird.

Michael Frey, der am Freitag (20. Januar) verkündet wurde, sitzt ebenfalls vorerst nur auf der Bank. Der Stürmer wurde bis zum Saisonende mit Kaufoption von Royal Antwerpen ausgeliehen.

Mehr News für dich:

Wie starten die Schalker nach der schwachen Vorbereitung in die zweite Saisonhälfte der Fußball-Bundesliga? Die Mannschaft von Trainer Reis ist mit neun Punkten auf dem letzten Platz. Davor stehen der VfL Bochum (13 Punkte) und VfB Stuttgart (14). Gegen die Eintracht erhoffen sich die abstiegsbedrohten Knappen ein Erfolgserlebnis.