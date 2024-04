FC Schalke 04: Terodde blickt auf bitteren Tiefpunkt zurück – „Tat mega weh“

Für den FC Schalke 04 geht es jetzt in die heiße Phase der Saison. In den verbleibenden vier Spielen möchte Königsblau den Klassenerhalt perfekt machen. Der nächste große Schritt Richtung Rettung soll gegen Düsseldorf (Samstag, 27. April, 20.30 Uhr) folgen.

In dem Spiel gegen die Fortuna möchte der FC Schalke 04 für das Hinspiel revanchieren. In Düsseldorf verlor der S04 mit 3:5 – vor allem die erste Halbzeit war desolat und nicht zweitligatauglich. Knappen-Kapitän Simon Terodde erinnert sich noch gut an diesen bitteren Abend.

FC Schalke 04: Terodde möchte Wiedergutmachung gegen Düsseldorf

Die Fortuna steht dort, wo Königsblau gerne stünde – auf Platz drei. Die Rheinländer kämpfen um den Aufstieg und werden als großer Favorit nach Gelsenkirchen reisen. Doch gerade in der heimischen Arena zeigte der S04 zuletzt starke Leistungen. Das möchten Terodde und Co. gegen Düsseldorf fortführen.

„Wir wissen, dass Düsseldorf eine gute Mannschaft hat, einen sehr, sehr guten Trainer, die wissen, was sie tun müssen, um Spiele zu gewinnen in der 2. Liga. Aber gerade zu Hause, nachdem wir jetzt auch viele Spiele ungeschlagen sind, habe ich ein gutes Gefühl für Samstag“, so der Routinier gegenüber „Sky“.

Aus den vergangenen neun Heimspielen ging aus S04-Sicht nur eines verloren (0:2 gegen den HSV). Vor heimischen Publikum zeigte die Mannschaft von Karel Geraerts stets eine gute Leistung. Die bedarf es auch dieses Mal, wenn man erneut punkten möchte. Düsseldorf ist seit zehn Zweiliga-Partien ungeschlagen.

„Das war ein richtiger Tiefpunkt“

Mit Blick auf das kommende NRW-Duell verriet Terodde auch, dass das Hinspiel gegen Düsseldorf noch durchaus in den Köpfen ist. „Das (Hinspiel Anm. d. Red.) war ein richtiger Tiefpunkt, kann ich mich gut dran erinnern, wir lagen 0:3 nach 20 Minuten hinten, die Fans haben den Support eingestellt, das hat mega wehgetan“, so der S04-Kapitän.

Die Devise für das Aufeinandertreffen mit der Fortuna: Sich für das Hinspiel revanchieren und die Fortuna im Aufstiegsrennen etwas auszubremsen. „Jetzt haben wir zu Hause ein gutes Spiel vor der Brust, da haben wir einiges gut zu machen“, betonte Terodde.