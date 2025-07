Borussia Mönchengladbach: Ist das bitter! Mega-Juwel vor Abgang?

Die Fans von Borussia Mönchengladbach warten auf den ersten großen Neuzugang für die erste Mannschaft in diesem Sommer. Bislang hält sich die Vereinsführung in diesem Transferfenster bedeckt. Dafür könnte es jetzt auf der anderen Seite zu einem weiteren Abgang kommen. Gerade für die Zukunft könnte der richtig schmerzhaft werden.

Die U17 von Borussia Mönchengladbach hat die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Vor rund 11.000 Fans setzte sich das Team gegen RB Leipzig mit 3:1 durch. Trainer Mihai Enaches Mannschaft krönte damit eine starke Saison. Wael Mohya erzielte das 1:0, später sorgte Can Güner für die Entscheidung.

Wael Mohya als Schlüsselspieler

Besonders Mohya spielte eine entscheidende Rolle. Im Halbfinale gegen Bayern München traf er doppelt, in den Runden zuvor glänzte er mit Vorlagen. Im Finale setzte er sich durch ein Dribbling stark in Szene. Der 16-Jährige bewies erneut, dass er in wichtigen Momenten abliefern kann.

+++Aus und vorbei: Fohlen-Bosse fällen Transfer-Entscheidung+++

Borussia Mönchengladbach will das Offensivtalent unbedingt halten. Mohyas Vertrag läuft allerdings am 30. Juni aus. Eintracht Frankfurt und Ajax Amsterdam zeigen Interesse. Nachwuchsdirektor Sandmöller betonte: „Wael ist ein Junge aus der Region, den wir gerne bei uns behalten würden.“ Gespräche laufen weiterhin.

Borussia Mönchengladbach vor schwieriger Entscheidung

Hinzu kommt: Der Deutsch-Marokkaner steht zwischen zwei Verbänden. Der DFB und Marokko kämpfen um ihn für die U17-WM in Katar. Laut Medien deutet vieles auf einen Abschied hin. Borussia Mönchengladbach möchte eine ablösefreie Abgabe an Frankfurt jedoch verhindern und arbeitet an einer Verlängerung mit dem Ausnahme-Talent.

Gerade für mögliche neue Transfers wäre es für Borussia Mönchengladbach wichtig, mindestens eine Ablöse für das Top-Talent zu erwirtschaften. Ob die Fohlen Mohya sogar langfristig halten und in die erste Mannschaft integrieren können, bleibt abzuwarten.

