FC Schalke 04: Karaman mit irrer Enthüllung – „Ich will was klarstellen“

Der FC Schalke 04 hat sich in den vergangenen Wochen etwas stabilisieren können. Nach nur einer Niederlage aus sieben Spielen, konnte Königsblau sich etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen. Ein Faktor für den S04-Aufschwung ist Kenan Karaman.

Der türkische Nationalspieler ist die Lebensversicherung des FC Schalke 04. Seit Wochen trägt er sein Team mit Toren, Vorlagen und wichtigen Offensiv-Aktionen. Nun enthüllt der Angreifer, dass er sich durch die vergangenen Wochen quälen musste.

FC Schalke 04: „War sehr unangenehm“

Immer wieder fehlte der S04-Star nach Spielen im Training. Karaman bekam zu Beginn der Trainingswochen stets eine Pause – S04-Coach Geraerts deutete an, dass der Offensiv-Akteur unter Schmerzen leide und daher oft pausieren müsse, um am Wochenende fit zu sein.

Das bestätigte Karaman nun selbst. „Ich will da was klarstellen: Ich hatte vergangenes Jahr im November/Dezember einen Knorpel-Riss an der Rippe. Ich habe die Zähne zusammengebissen, um mich einfach für die Spiele fit zu machen. Das ist mir ganz gut gelungen. Jetzt ist es besser“, bekannte der 30-Jährige gegenüber „Bild“.

„Für mich war das in unserer Situation selbstverständlich. Ich habe klar signalisiert, dass ich da durch will. Ich hätte mich auch anders entscheiden können. Das war die Wochen echt sehr unangenehm. Wenn wir uns mit dem Klassenerhalt belohnen, hat es sich gelohnt“, betonte Karaman.

Karaman spielt beste Saison seiner Karriere

Dass S04 schwer auf ihn hätte verzichten können, zeigen seine Zahlen. In der laufenden Saison kommt Karaman wettbewerbsübergreifend auf 20 Torbeteiligungen in 27 Partien. Karaman spielt die beste Saison seiner Karriere und rettete den Pottklub schon das ein oder andere Mal wichtige Punkte.

Sowohl gegen Braunschweig (1:0) als auch gegen Wiesbaden erzielte er den entscheidenden Treffer, auch gegen Paderborn (3:3) war er mit zwei Torbeteiligungen der Mann des Spiels. Kürzlich bereitete er in Elversberg (1:1) den wichtigen Ausgleich vor und rettete S04 so einen Punkt. Karaman spielte in den vergangenen Wochen teilweise mit heftigen Schmerzen – dennoch war er mit Abstand der wichtigste Spieler der Geraerts-Elf.