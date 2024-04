FC Schalke 04: Ultras planen große Fan-Aktion – es erinnert an einen bitteren Moment

Saison-Endspurt für den FC Schalke 04! Der Klassenerhalt ist noch nicht sicher, da auch die Konkurrenz immer wieder wichtige Punkte holt. Besonders spannend wird es am vorletzten Spieltag, wenn die Königsblauen gegen einen direkten Abstiegskonkurrenten ran müssen.

Hansa Rostock wird nämlich am 11. Mai zu Gast sein in der Veltins-Arena. Ein Sieg für den FC Schalke 04 und der Liga-Verbleib für den FC Schalke 04 wäre wohl perfekt. Dafür planen die Ultras nun eine große Aktion, die an die vergangene Saison in der Bundesliga erinnert.

FC Schalke 04: Ultras planen große Fan-Aktion

Es war ein unfassbarer Anblick, als die komplette Veltins-Arena am 33. Spieltag der vergangenen Bundesliga-Spielzeit gegen Eintracht Frankfurt in Blau und Weiß erstrahlte. Der Oberrang war ganz Blau und der Unterrang in Weiß. Es war eine Forderung der Ultras GE, die diese Aktion plante, um die Mannschaft nochmal so richtig zu motivieren (hier mehr dazu).

Auch interessant: FC Schalke 04: Auch bei Klassenerhalt – droht S04 ein Horror-Szenario?

Knapp ein Jahr später wiederholt sich das Ganze. Es ist ebenfalls der 33. Spieltag, wenn Hansa Rostock dann in Gelsenkirchen zu Gast ist. Auch die Rostocker kämpfen um den Klassenerhalt, sind derzeit auf dem vorletzten Platz mit 31 Punkten. Das Duell gegen Königsblau könnte dann schon für eine Vorentscheidung sorgen, wenn S04 gewinnen sollte.

Gegen Hansa Rostock ist die nächste irre Fan-Aktion geplant. Foto: privat

Dafür braucht der S04 aber wieder die Unterstützung der ganzen Anhänger. Schon beim Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag (27. April) haben die Ultras mit Fotos auf die Aktion aufmerksam gemacht – wie schon damals gegen Frankfurt. Dabei ist es egal, ob Trikot, Shirt oder Pullover. Hauptsache, es halten sich alle dran.

Spektakuläre Aktion endete in Tränen

Bleibt bloß zu hoffen, dass diese spektakuläre Fan-Aktion nicht in Tränen endet, wie es vor einem Jahr der Fall war. Der FC Schalke 04 kam gegen Eintracht Frankfurt nämlich nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Für die Knappen war das im Abstiegskampf zu wenig. Gegen RB Leipzig eine Woche später gab es nicht nur die bittere Niederlage, sondern auch der Abstieg in die 2. Bundesliga.

Mehr Nachrichten für dich:

Das soll dieses Mal verhindert werden. Mit der Unterstützung seiner eigenen Anhänger lief es für S04 sonst immer gut. Wenn die Veltins-Arena dann wieder in Blau und Weiß erstrahlt, soll nach dem Spiel Partylaune herrschen.